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W piątek ruszają wybory w Rosji. Z trudem wygrał je Władimir Putin

W pierwszych w czasie wojny wyborach do rosyjskiej Dumy najwięcej głosów dostanie proputinowska Jedna Rosja. Ale nastroje społeczne wymusiły zmiany w kremlowskich scenariuszach.

Publikacja: 17.09.2026 13:06

Władimir Putin zna już wynik wyborów do Dumy. Sam go ustalił

Władimir Putin zna już wynik wyborów do Dumy. Sam go ustalił

Foto: PAP/EPA

Andrzej Łomanowski

– Większość wyborców w Rosji nie wierzy w to, że realnie kogokolwiek wybiera. (Procedura głosowania) to taki rodzaj składania przysięgi. Idziecie do komisji wyborczej, udajecie że wybieracie sobie władzę i w ten sposób demonstrujecie lojalność wobec niej – wyjaśnił cel głosowania emigracyjny publicysta Iwan Preobrażenski. 

Jednak sama kampania wyborcza zmusiła Kreml do zmiany swoich celów. Przed jej rozpoczęciem rozsyłano regionalnym władzom okólniki, w których rządząca putinowska „Jedna Rosja” miała otrzymać ok. 75 proc. głosów przy frekwencji powyżej 50 proc.

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