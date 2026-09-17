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Władimir Putin zna już wynik wyborów do Dumy. Sam go ustalił
– Większość wyborców w Rosji nie wierzy w to, że realnie kogokolwiek wybiera. (Procedura głosowania) to taki rodzaj składania przysięgi. Idziecie do komisji wyborczej, udajecie że wybieracie sobie władzę i w ten sposób demonstrujecie lojalność wobec niej – wyjaśnił cel głosowania emigracyjny publicysta Iwan Preobrażenski.
Jednak sama kampania wyborcza zmusiła Kreml do zmiany swoich celów. Przed jej rozpoczęciem rozsyłano regionalnym władzom okólniki, w których rządząca putinowska „Jedna Rosja” miała otrzymać ok. 75 proc. głosów przy frekwencji powyżej 50 proc.
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