Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Zmiany dla wolontariuszy i pracowników. Nowe zasady dla schronisk wchodzą w życie

Wolontariusze wyprowadzą zwierzęta ze schroniska bez podawania swoich imion i nazwisk, a psy i koty będą częściej doglądane przez pracowników. To tylko część zmian prawnych, które obejmą schroniska dla zwierząt w całej Polsce.

Publikacja: 18.03.2026 10:58

Foto: Adobe Stock

Jan Skoumal

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kiedy zaczęły obowiązywać nowe przepisy regulujące funkcjonowanie schronisk dla zwierząt?
  • Jakie wymogi infrastrukturalne dotyczą wyodrębnienia specjalistycznych pomieszczeń w schroniskach?
  • Jakie modyfikacje dotyczą zasad pracy wolontariuszy oraz opieki nad zwierzętami, w tym ich wyprowadzania?
  • W jaki sposób uszczegółowiono wymogi dotyczące prowadzenia ewidencji zwierząt w schroniskach?
  • Jakie kwalifikacje musi posiadać osoba odpowiedzialna za nadzór nad minimalnymi warunkami utrzymania psów i kotów?
  • Jakie nowe podejście przyjęto w kwestii trwałego pozbawiania zwierząt zdolności rozrodczych?

W środę 18 marca 2026 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczące minimalnych warunków w schroniskach dla zwierząt. Szereg dotychczasowych regulacji został zachowany – z części jednak zrezygnowano, jak np. z obowiązku zapisywania danych osobowych wolontariuszy wyprowadzających zwierzęta na spacer czy z konieczności kastracji zwierząt trzymanych w schronisku. Schroniska muszą także zatrudniać osobę odpowiedzialną za przestrzeganie minimalnych warunków utrzymania psów i kotów. Jakie dokładnie zmiany zaczęły dziś obowiązywać?

Czytaj więcej

Nowe regulacje dotyczące schronisk dla bezdomnych zwierząt

Zmiany wprowadzone zostały rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z lutego 2026 roku, dotyczącym minimalnych warunków utrzymywania psów i kotów w schronisku dla zwierząt.

Rozporządzenie wylicza m.in. pomieszczenia, które należy wyodrębnić w ramach schroniska. Są to pomieszczenia przeznaczone do: wykonywania podstawowych zabiegów leczniczych; izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę; utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym oddzielne pomieszczenia dla samców i samic – psów albo kotów, które nie zostały trwale pozbawione zdolności rozrodczych; kwarantanny zwierząt przyjętych do schroniska dla zwierząt przeprowadzanej co najmniej przez 15 dni liczonych od dnia przyjęcia zwierzęcia do schroniska dla zwierząt; separacji zwierząt agresywnych; utrzymywania młodych oddzielonych od matek; utrzymywania samic z oseskami; prac administracyjno-biurowych; celów socjalnych. Ponadto należy wyodrębniać miejsca przeznaczone do: przechowywania weterynaryjnych produktów leczniczych i wyrobów medycznych; przechowywania zapasu karmy; przechowywania środków dezynfekcyjnych; wydawania zwierząt ze schroniska dla zwierząt; składowania odchodów.

Reklama
Reklama

Rozporządzenie wymienia także obowiązek karmienia i doglądania zwierząt w schronisku co najmniej raz dziennie, a także obowiązek wyprowadzania psów na wybieg lub spacer co najmniej dwa razy w tygodniu (z pewnymi wyjątkami, w postaci np. psów lękliwych i agresywnych, suk ze szczeniętami i samych szczeniąt czy psów, którym ogranicza się wyjścia ze względu na zalecenia weterynarza). Zmiany dotyczą także osób wyprowadzających psy na spacer: dotychczas konieczne było zamieszczanie w ewidencji co najmniej imienia i nazwiska osoby wyprowadzającej zwierzę, a także numeru ewidencyjnego nadanego psu oraz daty spaceru. Obecnie nie jest już konieczne zapisywanie danych osobowych wolontariusza, który wyprowadza zwierzę – wystarczy numer ewidencyjny samego psa i data.

Czytaj więcej

Z kolei sama ewidencja zwierząt przetrzymywanych w schronisku została uszczegółowiona. Informacja o psie lub kocie w ewidencji musi od teraz zawierać jego: gatunek, imię, datę urodzenia lub oszacowany wiek (gdy data jest nieznana), wagę (aktualizowaną dwa razy do roku) i datę ostatniego ważenia, płeć, informację o zabiegu pozbawienia płodności, rasę lub typ rasy, umaszczenie, znaki szczególne, numer ewidencyjny, informację dot. transpondera, a także informację dot. kondycji i stanu zdrowia (aktualizowaną dwa razy do roku). Ponadto ewidencja musi zawierać:

  • informacje dotyczące kondycji zwierzęcia w dniu przyjęcia do schroniska dla zwierząt;
  • datę przyjęcia zwierzęcia do schroniska dla zwierząt oraz nazwę, siedzibę i adres podmiotu przekazującego zwierzę do schroniska dla zwierząt;
  • okres kwarantanny i obserwacje poczynione w tym okresie;
  • dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych, w tym dotyczące zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych;
  • datę przeprowadzenia zabiegu trwałego pozbawienia zdolności rozrodczych albo informację lekarza weterynarii o przeciwwskazaniach do wykonania takiego zabiegu;
  • fotografię przedstawiającą głowę, sylwetkę i cechy charakterystyczne zwierzęcia wykonaną w sposób umożliwiający określenie wielkości zwierzęcia;
  • numer pomieszczenia, kojca lub klatki, w których jest utrzymywane zwierzę, przy czym ten numer jest aktualizowany po każdym przemieszczeniu zwierzęcia;
  • okres, przez który lekarz weterynarii dopuścił utrzymywanie psów lub kotów w pomieszczeniach, kojcach lub w klatkach, które nie spełniają wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia, i podanie przyczyny tego dopuszczenia;
  • datę wydania zwierzęcia ze schroniska dla zwierząt oraz nazwę, siedzibę i adres podmiotu, któremu wydano to zwierzę;
  • datę śmierci zwierzęcia oraz nazwę, siedzibę i adres zakładu prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt, któremu przekazano zwłoki tego zwierzęcia.

Czytaj więcej

Kto może pracować w schronisku dla zwierząt? Zmiany weszły w życie

Nie zmieniają się same zasady dotyczące tego, kto może pracować w schronisku dla zwierząt. Niemniej jednak rozporządzenie zakłada obowiązek zatrudnienia osoby, której zadaniem ma być przestrzeganie przepisów dotyczących minimalnych warunków utrzymywania psów i kotów, a także przepisów o ochronie zwierząt. Osoba taka musi posiadać wykształcenie w zawodzie technika weterynarii lub też wykształcenie wyższe weterynaryjne, zootechniczne, bądź zdobyte na innym pokrewnym kierunku związanym z: zoopsychologią, etologią, behawiorystyką, kynologią, felinologią lub też hodowlą, ochroną albo utrzymywaniem psów i kotów. Osoba taka musi mieć za sobą co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w pracy ze zwierzętami. Alternatywnie zamiast zatrudnienia takiej osoby, rozporządzenie dopuszcza zawarcie umowy o świadczenie usług z taką osobą. Obowiązek zatrudnienia takiej osoby nie ma jednak zastosowania, gdy schronisko przeznaczone jest dla maksymalnie 35 zwierząt (samica psa lub kota, mająca potomstwo przed odsadzeniem, liczona jest tu jako jedno zwierzę).

Reklama
Reklama

Pozbawienie zdolności rozrodczych zamiast kastracji psa lub kota

Dotychczasowy obowiązek kastracji przyjmowanych przez schronisko zwierząt zastąpiony został szerzej pojętym obowiązkiem przeprowadzenia „zabiegu trwałego pozbawienia zdolności rozrodczych dojrzałych płciowo” zwierząt. Daje to schroniskom szersze pole wyboru metody pozbawienia płodności danego zwierzęcia. Obowiązek ten obejmuje psy i koty w okresie od dnia zakończenia kwarantanny (jaką obejmowane są zwierzęta po przyjęciu do schroniska) do dnia upływu 8 miesięcy od przyjęcia ich do schroniska, a także wszystkie kocury przed wydaniem ich ze schroniska.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama