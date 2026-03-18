Rozporządzenie wymienia także obowiązek karmienia i doglądania zwierząt w schronisku co najmniej raz dziennie, a także obowiązek wyprowadzania psów na wybieg lub spacer co najmniej dwa razy w tygodniu (z pewnymi wyjątkami, w postaci np. psów lękliwych i agresywnych, suk ze szczeniętami i samych szczeniąt czy psów, którym ogranicza się wyjścia ze względu na zalecenia weterynarza). Zmiany dotyczą także osób wyprowadzających psy na spacer: dotychczas konieczne było zamieszczanie w ewidencji co najmniej imienia i nazwiska osoby wyprowadzającej zwierzę, a także numeru ewidencyjnego nadanego psu oraz daty spaceru. Obecnie nie jest już konieczne zapisywanie danych osobowych wolontariusza, który wyprowadza zwierzę – wystarczy numer ewidencyjny samego psa i data.

Z kolei sama ewidencja zwierząt przetrzymywanych w schronisku została uszczegółowiona. Informacja o psie lub kocie w ewidencji musi od teraz zawierać jego: gatunek, imię, datę urodzenia lub oszacowany wiek (gdy data jest nieznana), wagę (aktualizowaną dwa razy do roku) i datę ostatniego ważenia, płeć, informację o zabiegu pozbawienia płodności, rasę lub typ rasy, umaszczenie, znaki szczególne, numer ewidencyjny, informację dot. transpondera, a także informację dot. kondycji i stanu zdrowia (aktualizowaną dwa razy do roku). Ponadto ewidencja musi zawierać:

informacje dotyczące kondycji zwierzęcia w dniu przyjęcia do schroniska dla zwierząt;

datę przyjęcia zwierzęcia do schroniska dla zwierząt oraz nazwę, siedzibę i adres podmiotu przekazującego zwierzę do schroniska dla zwierząt;

okres kwarantanny i obserwacje poczynione w tym okresie;

dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych, w tym dotyczące zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych;

datę przeprowadzenia zabiegu trwałego pozbawienia zdolności rozrodczych albo informację lekarza weterynarii o przeciwwskazaniach do wykonania takiego zabiegu;

fotografię przedstawiającą głowę, sylwetkę i cechy charakterystyczne zwierzęcia wykonaną w sposób umożliwiający określenie wielkości zwierzęcia;

numer pomieszczenia, kojca lub klatki, w których jest utrzymywane zwierzę, przy czym ten numer jest aktualizowany po każdym przemieszczeniu zwierzęcia;

okres, przez który lekarz weterynarii dopuścił utrzymywanie psów lub kotów w pomieszczeniach, kojcach lub w klatkach, które nie spełniają wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia, i podanie przyczyny tego dopuszczenia;

datę wydania zwierzęcia ze schroniska dla zwierząt oraz nazwę, siedzibę i adres podmiotu, któremu wydano to zwierzę;

datę śmierci zwierzęcia oraz nazwę, siedzibę i adres zakładu prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt, któremu przekazano zwłoki tego zwierzęcia.

Kto może pracować w schronisku dla zwierząt? Zmiany weszły w życie

Nie zmieniają się same zasady dotyczące tego, kto może pracować w schronisku dla zwierząt. Niemniej jednak rozporządzenie zakłada obowiązek zatrudnienia osoby, której zadaniem ma być przestrzeganie przepisów dotyczących minimalnych warunków utrzymywania psów i kotów, a także przepisów o ochronie zwierząt. Osoba taka musi posiadać wykształcenie w zawodzie technika weterynarii lub też wykształcenie wyższe weterynaryjne, zootechniczne, bądź zdobyte na innym pokrewnym kierunku związanym z: zoopsychologią, etologią, behawiorystyką, kynologią, felinologią lub też hodowlą, ochroną albo utrzymywaniem psów i kotów. Osoba taka musi mieć za sobą co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w pracy ze zwierzętami. Alternatywnie zamiast zatrudnienia takiej osoby, rozporządzenie dopuszcza zawarcie umowy o świadczenie usług z taką osobą. Obowiązek zatrudnienia takiej osoby nie ma jednak zastosowania, gdy schronisko przeznaczone jest dla maksymalnie 35 zwierząt (samica psa lub kota, mająca potomstwo przed odsadzeniem, liczona jest tu jako jedno zwierzę).