Weidel występując na konferencji prasowej w Berlinie była pytana, czy jej partia planuje rozmowy z władzami Rosji. W odpowiedzi stwierdziła, że Alternatywa dla Niemiec chce „otworzyć kanał rozmów ze stroną rosyjską” wspólnie z USA.

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AfD gotowa do zastąpienia CDU w Niemczech

Liderka AfD przekonywała, że USA i Rosja widzą dziś w Niemczech „wiarygodnego partnera” tylko w jej partii. W kontekście relacji z USA przypominała o swoich spotkaniach z wiceprezydentem J.D. Vance'em.

Zarówno Weidel, jak i Chrupalla podkreślali, że wyniki wyborów lokalnych w Niemczech potwierdziły, iż kurs, który przyjęła partia, jest słuszny. Dlatego – jak mówiła Weidel – partia „nie widzi powodu, by cokolwiek zmieniać”.

Niemcy wschodnie i zachodnie Foto: PAP

Komentując klęskę wyborczą CDU w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, gdzie chadecja zdobyła 4,9 proc. głosów i nie dostała się do landtagu, Chrupalla powiedział, że AfD zawsze się cieszy, gdy odbiera poparcie innym ugrupowaniom. – A jeśli CDU przestanie istnieć, a wyborcy będą głosować na nas, tym lepiej – dodał. W ocenie Weidel AfD zastąpi CDU na niemieckiej scenie politycznej, wchodząc w buty partii ludowej.

Weidel zaproponowała rozmowę kanclerzowi Niemiec Friedrichowi Merzowi. Dodała, że jej partia chce zakończyć „zastój”, w jakim znalazły się Niemcy. Podkreśliła, że jej zdaniem koalicja CDU i SPD nie przetrwa do kolejnych wyborów parlamentarnych, które odbędą się w 2029 roku.

Wyborcze sukcesy AfD i klęski CDU. W Niemczech pytania o przyszłość kanclerza Friedricha Merza

AfD wygrała wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, uzyskując 38,2 proc. głosów. Chadecy po raz pierwszy w historii startów w wyborach w Niemczech nie przekroczyli tu progu wyborczego. Dwa tygodnie wcześniej AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, uzyskując 43,8 proc. głosów i wyprzedzając CDU o ponad 26 punktów procentowych.

Wyborcze porażki CDU wywołały w Niemczech debatę na temat tego, czy niepopularny w sondażach kanclerz i lider CDU Friedrich Merz powinien pozostać na stanowisku. On sam, już po wyborach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, zadeklarował gotowość do kontynuacji reform w Niemczech, co zostało odebrane jako zapowiedź pozostania na stanowisku i próba uprzedzenia tych, którzy mogliby go wezwać do dymisji.