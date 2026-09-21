W Czeczenii podliczono 100 proc. głosów oddanych w wyborach. Kadyrow miał dwóch konkurentów – przewodniczącego Izby Społecznej Republiki Czeczeńskiej (organu konsultacyjno-opiniodawczego, pośredniczącego między mieszkańcami i organizacjami społecznymi a władzami Czeczenii) Ismaiła Deniłchanowa z partii Sprawiedliwa Rosja i członka lokalnego parlamentu, Chalida Nakajewa (Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej). Każdy z nich zdobył w wyborach po 0,05 proc. głosów.

Reklama Reklama

Ramzan Kadyrow rządzi Czeczenią od 2006 roku. Zmieniały się tylko nazwy jego stanowiska

Kadyrow rządzi Czeczenią od 2006 roku – najpierw był jej premierem, potem prezydentem, a obecnie jest szefem władz Republiki, która jest jednym z podmiotów składających się na Federację Rosyjską.

Bezpośrednie wybory szefa Republiki Czeczeńskiej odbywają się od 2016 roku. Kadyrow w wyborach z 2016 roku uzyskał 97,94 proc. głosów, a w 2021 - 99,7 proc. Dziennikarzy przekonywał, że to on był inicjatorem zmiany, zgodnie z którą w Czeczenii odbywają się bezpośrednie wybory szefa Republiki.

Jedna Rosja wygrywa „wybory” do Dumy. Wynik był znany przed głosowaniem

18-20 września w Rosji odbyły się pierwsze od wybuchu wojny z Ukrainą wybory do Dumy, połączone z wyborami lokalnymi. Wybory, w których nie startowała żadna realna opozycja wobec prokremlowskiej partii Jedna Rosja Władimira Putina, wygrała ta właśnie partia, uzyskując ok. 57,82 proc. głosów (dane po podliczeniu ponad 95 proc. głosów oddanych w wyborach).

Do Dumy weszła jeszcze Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (13,80 proc.) i Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (8,99 proc.) oraz ugrupowanie Nowi Ludzie (7,96 proc.). Wszystkie te partie zgadzają się z polityką prowadzoną przez Kreml.

Wynik wyborów jest zgodny z wskaźnikami przekazanymi władzom lokalnym przed wyborami – o czym pisał na łamach „Rzeczpospolitej” Andrzej Łomanowski.