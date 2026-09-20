Uzgodnienie spotkania ma miejsce w momencie, gdy Waszyngton naciska na wznowienie rozmów pokojowych i bezpośrednie negocjacje między Moskwą i Kijowem.

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Wysiłki USA mające na celu zakończenie trwającej cztery i pół roku wojny utknęły w martwym punkcie w ostatnich miesiącach, z powodu braku postępów w negocjacjach i zaangażowania Waszyngtonu w konflikt na Bliskim Wschodzie.

W tym czasie Rosja i Ukraina zintensyfikowały ataki.

Zełenski: Spotkanie może wiele zmienić

„Właśnie rozmawiałem z prezydentem Donaldem Trumpem. To była ważna rozmowa i wiele udało nam się załatwić” – napisał Zełenski w poście na Facebooku.

Prezydent Ukrainy podziękował również specjalnym przedstawicielom Donalda Trumpa, Steve'owi Witkoffowi i Jaredowi Kushnerowi, za wizytę w Kijowie. Według Zełenskiego, podczas rozmów z przedstawicielami USA poruszono kwestie rozwoju procesu pokojowego, ewentualnych działań deeskalacyjnych, bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego, a także ochrony ludności.

Zełenski podkreślił, że proces pokojowy jest obecnie głównym priorytetem i oświadczył, że wspólnie z zespołem USA pracują nad „poważnymi działaniami”.

Podziękował również Trumpowi za podpisanie ustawy o sankcjach wobec Rosji i Iranu, przygotowanej z inicjatywy Lindseya Grahama. Donald Trump podpisał tę ustawę 18 września. Dokument rozszerza sankcje wobec Rosji i umożliwia nałożenie dodatkowych ceł na dużych odbiorców rosyjskich surowców energetycznych.