Pierwsza runda rozmów w Kijowie trwała około trzech godzin. Następnie ma się rozpocząć druga, rozszerzona runda z udziałem doradców ds. bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec – podał portal RBK-Ukraina.

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Witkoff jest zadowolony z dyskusji

Witkoff powiedział, że jego zespół jest bardzo zadowolony z „treściwej i ważnej” dyskusji; Kushner dodał, że amerykański zespół negocjacyjny „chce osiągnąć większy postęp” – przekazała agencja Reutera, cytując krótkie wypowiedzi obu wysłanników po zakończeniu pierwszej rundy rozmów.

Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

To pierwsza wizyta w Kijowie amerykańskich negocjatorów, którzy od 2025 r. są zaangażowani w rozmowy o pokoju między Rosją a Ukrainą. Witkoff i Kushner byli wcześniej kilka razy w Moskwie, spotykając się m.in. z Putinem.

Wysłannicy Trumpa wcześniej byli w Moskwie

Portal Axios poinformował w niedzielę, że wysłannicy Trumpa prawdopodobnie rozmawiali w sobotę w Moskwie m.in. o sankcjach wobec Rosji. Dwa dni wcześniej prezydent USA Donald Trump deklarował, że wysłał negocjatorów do Moskwy i Kijowa z „propozycją zakończenia wojny”.

Urzędnik Białego Domu, pragnący zachować anonimowość, powiedział w nocy z soboty na niedzielę, że podczas wizyty w Moskwie Witkoff i Kushner omówili z przywódcą Rosji Władimirem Putinem „znaczące plany na następne kroki, które zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach”. Potwierdził też, że obaj wysłannicy wezmą udział w rozmowach w Kijowie w niedzielę i mają nadzieję na „równie produktywne spotkania”.

Wcześniej w niedzielę prezydent Ukrainy uczestniczył w spotkaniu z ukraińską grupą negocjacyjną przed rozmowami z przedstawicielami Trumpa. Szef państwa oświadczył, że Ukraina chce zakończenia wojny z Rosją i ma gotowe propozycje pokojowe.

W związku z rozmowami Putin polecił w sobotę wstrzymać na trzy dni, do poniedziałku, ataki na Kijów. Prezydent Zełenski zapewnił, że jeśli Rosjanie będą przestrzegać tej deklaracji, Ukraina nie będzie w tym czasie atakować Moskwy.

Negocjacje faktycznie utknęły w martwym punkcie od początku tego roku, ponieważ Moskwa nadal odrzuca zawieszenie broni wzdłuż obecnych linii frontu i domaga się, by Kijów oddał Donbas – częściowo okupowany i strategicznie kluczowy region na wschodzie Ukrainy – oraz zrezygnował z dążeń do członkostwa w NATO.