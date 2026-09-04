Fińska Straż Graniczna
Dron znaleziony na archipelagu w pobliżu w Porvoo w Finlandii jest prawdopodobnie produkcji rosyjskiej – poinformowała w piątek fińska straż graniczna, powołując się na wynik wstępnego dochodzenia.
– Model (tej maszyny) jest używany zarówno przez podmioty państwowe, jak i cywilne. Przeznaczenie tego urządzenia, a także kraj lub podmiot go użytkujący nie mogą zostać potwierdzone na tym etapie – powiadomiła straż graniczna w komunikacie.
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O wyrzuconym na brzeg dronie w rejonie archipelagu Pellinki (około 30 km na południe od Porvoo i 80 km na wschód od Helsinek) zawiadomił służby we wtorek rybak. – Dron miał około półtora metra długości – opisywał w rozmowie z radiem Yle.
Ministerstwo obrony poinformowało, że sprawa jest badana pod kątem ewentualnego naruszenia terytorium i przestrzeni powietrznej kraju. Dochodzenie ma też na celu ustalenie, gdzie, kiedy i w jaki sposób doszło do ewentualnego przekroczenia granicy państwowej Finlandii.
Według szefa resortu Anttiego Hakkanena nie jest to dron przenoszący ładunki wybuchowe, lecz przeznaczony do obrazowania, czy też mapowania terenu.
Doniesienia o rosyjskim dronie znalezionym na terytorium Finlandii pojawiają się po raz pierwszy. Wcześniej w tym roku informowano o ukraińskich bezzałogowcach, które miały zabłądzić w trakcie ataków na cele w Rosji i wtargnęły w fińską przestrzeń powietrzną. Kilka z nich rozbiło się na obszarze niezamieszkanym w południowo-wschodniej części Finlandii.
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Według ocen analityków, a także przedstawicieli władz m.in. państw bałtyckich, do tych incydentów mogło wówczas dochodzić w wyniku zastosowania przez Rosjan środków walki radioelektronicznej – umyślnego przekierowywania dronów na terytorium Finlandii.
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