Według ukraińskiej armii atak na BK-16 był częścią operacji przeprowadzonych w środę oraz w nocy ze środy na czwartek. Sztab Generalny nie sprecyzował, jakiej broni użyto do tych uderzeń.

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„Stopień uszkodzeń jest ustalany” – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego.

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Ukraińskie wojsko podało, że BK-16 to szybka jednostka transportowo-desantowa, która może przewozić łącznie 21 osób, w tym 19 żołnierzy desantu, i służy do transportu oraz desantowania wojskowych, a także do wykonywania zadań patrolowych i antydywersyjnych. „Okręt może być wyposażony w karabiny maszynowe i granatniki” – dodano.

Atak z użyciem drona morskiego w Soczi

Marynarka wojenna nie doprecyzowała, jak mocno został uszkodzony statek Nefrit w Soczi.

„W pobliżu statku odnotowano potężny wybuch i zadymienie” – przekazało wojsko, dodając, że atak przeprowadzono z użyciem drona morskiego.

Według informacji sił zbrojnych jednostka ta służy do operacji związanych z transportem ropy naftowej i gazu ziemnego. Ponadto statek jest wykorzystywany do obsługi obiektów offshore, przewozu innych ładunków oraz prowadzenia technicznych prac podwodnych.

„Jego działalność stanowiła bezpośrednie wsparcie dla gospodarki wojennej wroga i finansowania wojny Rosji przeciwko Ukrainie ” – zaznaczono w komunikacie ukraińskich sił morskich.