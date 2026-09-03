W czwartek na rynek Catalyst wszedł kolejny deweloper mieszkaniowy, Matexi Polska. W czerwcu firma zebrała od inwestorów 105 mln zł. Program obligacji pozwala uplasować jeszcze papiery o wartości 195 mln zł do połowy 2028 r. Czerwcowa seria to pierwsza seria, która weszła do obrotu, ale Matexi ma dłuższe doświadczenie z rynkiem kapitałowym, pierwsze obligacje firma uplasowała w 2020 r., papiery o wartości 70 mln zł objął fundusz związany z PZU. Później deweloper emitował dług jeszcze dwa razy.

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Matexi Polska stawia na długoterminowe relacje z inwestorami

– Zdecydowaliśmy się wejść na Catalyst, ponieważ daje to większą rozpoznawalność i dostęp do szerszego grona inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, wiąże się też z większą transparentnością spółki wobec rynku – powiedziała Zofia Szymońska, członkini zarządu ds. finansowych. – Stawiamy na długoterminowe relacje z inwestorami. Debiut na Catalyst, spełnianie obowiązków informacyjnych i ładu korporacyjnego to oznaka dojrzałości korporacyjnej – dodała.

Papiery są czteroletnie, niezabezpieczone i oprocentowane według stawki WIBOR6M plus 4 pkt proc. Oferującym był Dom Maklerski Michael/Ström.

– Spółka od ponad sześciu lat aktywnie korzysta z polskiego rynku obligacji i wyemitowała dotychczas papiery o łącznej wartości ponad 350 mln zł. Cieszymy się, że teraz dołącza do grona emitentów obecnych na Catalyst i wspiera rozwój tego rynku – powiedział Piotr Jankowski, wiceprezes DM Michael/Ström.

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Cel średnioterminowy Matexi Polska: podwoić sprzedaż mieszkań

Należąca do działającej od 80 lat rodzinnej belgijskiej Grupy Matexi spółka rozpoczęła działalność w 2010 r. od Warszawy. W 2019 r. rozpoczęła się działalność w Krakowie. Matexi obserwuje inne miasta, ale na razie skupi się na już zdobytych. Do tej pory spółka przekazała klientom klucze do 4,2 tys. mieszkań.

W 2024 r. deweloper sprzedał 318 mieszkań, w 2025 r. 362, a w I połowie tego roku 195. Celem na ten rok jest sprzedaż ok. 400 lokali, a w średnim terminie sprzedawanie 600-650 lokali w stolicy i 150 w Krakowie, czyli w sumie 750-800 mieszkań. W budowie jest ok. 600 lokali, a w przygotowaniu Matexi ma projekty liczące 2,9 tys. mieszkań.

Prezes Mirosław Bednarek przypomniał, że Matexi weszło do Polski w 2010 r., niedługo po kryzysie, którego symbolem był upadek Lehman Brothers, kiedy inwestorzy, głównie z Hiszpanii czy Irlandii, raczej wycofywali się z Polski.

– Naszym celem jest bycie w pierwszej piętnastce firm budujących w Warszawie i Krakowie – powiedział Bednarek. – Przy obecnym poziomie stóp klienci muszą mierzyć się z wyzwaniami związanymi ze zdolnością kredytową. Zmienia się również podejście klientów do tego, jak kupują mieszkania. Podejmują decyzję dłużej, na późniejszym etapie inwestycji: chcą widzieć budynek, chcą móc sprawdzić, co tak naprawdę kupują. To, co z naszej perspektywy jest ważne, to fundamenty. Warszawa, Kraków i inne aglomeracje, choć nie wszystkie, mają potencjał i strukturę, żeby dalej zapewniać pracę deweloperom – dodał.

Matexi chętnie realizuje w Polsce projekty dla inwestorów z rynku PRS. Tego typu inwestycja zaplanowana jest w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich i liczy 400 lokali.