Kto inny będzie mógł być właścicielem gruntu, a kto inny tego, co jest pod czy nad ziemią. Na pierwszy rzut oka może to przypominać użytkowanie wieczyste. Jednak użytkowanie wieczyste może ustanawiać tylko gmina lub Skarb Państwa. Do tego dotyczy ono tylko gruntu. Tymczasem z atrakcyjnej lokalizacji można wyciągnąć dużo więcej niż sam grunt. Wartość może mieć też to, co pod nim i nad nim. Taką możliwość daje własność warstwowa, z której korzyści może czerpać każdy właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty.

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Przybędzie atrakcyjnych lokalizacji pod inwestycje w gęstej, miejskiej zabudowie

W kwietniu „Rzeczpospolita” jako pierwsza informowała, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad projektem ustawy, która ma wprowadzić do naszego porządku prawnego nową instytucję – odrębną własność obiektów budowlanych (OWOB). Teraz w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów resort opublikował założenia do projektu ustawy, która to umożliwi. W praktyce oznacza to, że będzie możliwa zabudowa, na przykład, nad torami kolei średnicowej czy Trasą Łazienkowską w Warszawie. „Prawo to zagwarantuje inwestorowi swobodę dysponowania wzniesionym obiektem budowlanym, w tym także obciążania go ograniczonymi prawami rzeczowymi. Celem wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji odrębnej własności obiektów budowlanych jest uwolnienie potencjału gruntów niejednokrotnie położonych w korzystnych lokalizacjach poprzez zwiększenie możliwości inwestowania na nich bez konieczności uzyskiwania trwałego tytułu prawnego (własności, użytkowania wieczystego)”– wyjaśnia MRiT.

Nowe prawo można będzie ustanowić na kilka sposobów. Na podstawie porozumienia między inwestorem a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu, w wyniku jednostronnej decyzji właściciela gruntu oraz w przypadku inwestycji celu publicznego – na podstawie decyzji administracyjnej.

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Promesa dla inwestora

Umowa o ustanowieniu odrębnej własności będzie poprzedzona wydaniem promesy w formie decyzji administracyjnej. Jak wyjaśnia ministerstwo, promesa będzie stanowiła gwarancję powstania prawa pod warunkiem spełnienia przesłanki samodzielności obiektu oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub prawnej możliwości korzystania z obiektu. Promesy, jak i zaświadczenia o samodzielności lokalu mają wydawać starosta.

Ustanowienie odrębnej własności obiektu budowlanego będzie mogło zostać poprzedzone zawarciem umowy zobowiązującej między właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym gruntu a inwestorem.

Dla skutecznego ustanowienia odrębnej własności obiektu budowlanego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste projekt przewiduje wprowadzenie warunku uzyskania przez użytkownika wieczystego zgody właściciela nieruchomości. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie nie wyrazi zgody na ustanowienie odrębnej własności obiektu budowlanego w obrębie nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie, użytkownik będzie mógł domagać się tego na drodze sądowej.

Służebność na nieruchomości

Dla zapewnienia właścicielowi obiektu swobodnego dostępu do niego ma być ustanowiona służebność.

„Przy tym korzystanie z odrębnej własności nie naruszy praw pozostałych użytkowników nieruchomości. Z chwilą oddania obiektu do użytkowania inwestor dysponujący promesą oraz zaświadczeniem o samodzielności obiektu będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej. (…) Proponowane rozwiązanie przyczyni się do poprawy warunków inwestowania na terenach wykorzystywanych aktualnie na cele infrastruktury, pozwalając na uwolnienie przestrzeni np. nad obiektami kolejowymi”– uzasadnia MRiT.

OWOB to polski wariant prawa od dawna funkcjonującego w innych krajach. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje z powodzeniem air rights. Z kolei w Niemczech czy Austrii jest prawo do zabudowy. Szwecja, Norwegia czy Hiszpania także dają możliwość oddzielenia prawa do obiektu budowlanego od prawa do gruntu.

Etap legislacyjny: projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów