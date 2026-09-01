We wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz niektórych innych ustaw autorstwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). 

Jak wskazano w opisie, zmiany w polskich przepisach powinny zostać wprowadzone w związku z obowiązkiem implementacji m.in. unijnej dyrektywy z 16 grudnia 2025 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich w następstwie likwidacji europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (platformy ODR – online dispute resolution). Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie mają obowiązek wdrożyć nowe rozwiązania do 20 marca 2028 r., a przepisy mają być stosowane od 20 września 2028 r.

Zaznaczono, że zgodnie z ustawą z września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (ADR – alternative dispute resolution), przepisy ustawy stosuje się do rozwiązywania sporów konsumenckich między konsumentem mieszkającym w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, a przedsiębiorcą mającym siedzibę w Polsce.

W projekcie zaproponowano więc, aby – jak wymaga tego unijna dyrektywa – obowiązek zapewnienia konsumentom dostępu do postępowań ADR dotyczył również sporów z przedsiębiorcami z państw trzecich. „W konsekwencji zmodyfikowany zostanie zakres podmiotowy UPRSK, wprowadzone zostaną definicje pojęcia przedsiębiorcy z państwa trzeciego oraz sporu z przedsiębiorcą z państwa trzeciego. Przepisy wprowadzą wymóg zgodnego wniosku stron o wszczęcie postępowania ADR, gdy przedsiębiorca ma siedzibę w państwie trzecim” – wskazano w opisie założeń do projektu.

Ponadto autorzy projektu chcą rozszerzenia pojęcia „sporu konsumenckiego” na spory powstałe przed zawarciem umowy. Chodzi o zmianę pojęcia „sporu konsumenckiego”, aby obejmowało również spory dotyczące obowiązków na etapie przed zawarciem umowy, ale tylko jeśli ostatecznie doszło do zawarcia umowy.

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Na stronie UOKiK ma się pojawić „biała lista” przedsiębiorców

Projektowana nowela ma też doprecyzować zakres stosowania ustawy UPRSK w odniesieniu do sporów wynikających z umów o treści cyfrowe lub usługi cyfrowe. Obecnie ustawa nie reguluje bowiem kwestii rozpatrywania przez podmioty ADR sporów wynikających z tego rodzaju umów.

Nowelizacja ma też wprowadzić aktualizację definicji umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług, aby były dostosowane do definicji pojęć w unijnej dyrektywie. Ma też dodać definicje, takie jak „towar”, „treści cyfrowe” i „usługi cyfrowe”.

W projekcie zaproponowano też, aby Prezes UOKiK mógł na swojej stronie internetowej publikować listę przedsiębiorców, tzw. „białą listę”, którzy biorą udział w postępowaniach ADR lub wykonują wydane orzeczenia.

Zaproponowano też wprowadzenie obowiązku informowania o fakcie korzystania z systemów zautomatyzowanych przez podmiot ADR. Obie strony sporu mają też mieć prawo do zweryfikowania wyniku postępowania przez człowieka. W projekcie autorzy proponują też, aby osobne sprawy ADR mogły być rozpatrywane wspólnie.

W opisie wskazano też, że zdaniem Komisji Europejskiej konsumenci coraz częściej zawierają umowy online, również z przedsiębiorcami spoza UE, co zwiększa ryzyko nieuczciwych praktyk, takich jak wprowadzająca w błąd reklama, fałszywe recenzje, brak przejrzystości cenowej czy stosowanie zwodniczych interfejsów internetowych. Jednocześnie postępowania ADR, zwłaszcza w sporach transgranicznych, pozostawały niedostatecznie wykorzystywane m.in. z uwagi na koszty, złożoność procedur i bariery językowe.

Szczegółowa ocena funkcjonowania platformy ODR wykazała z kolei jej niską skuteczność.

Wskazany w opisie planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to pierwszy kwartał 2027 r. 

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