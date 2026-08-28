MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ NEPI ROCKCASTLE

Takimi przestrzeniami są dziś nowoczesne centra handlowe, w których lokalna społeczność może spędzać czas, realizować swoje pasje czy działać wokół ważnych społecznie tematów.

Grzegorz Neumann koordynator Programu „Młodzież w Centrum”

W ciekawy sposób tę ideę realizuje 16 centrów handlowych należących do NEPI Rockcastle w Polsce. Obiekty działające w czternastu miastach wiele uwagi poświęcają lokalnym społecznościom realizując szereg inicjatyw – od programów wspierających młodzież, przez działania edukacyjne i ekologiczne, po lokalne wydarzenia kulturalne czy profilaktykę zdrowotną. Każda z tych inicjatyw dopasowana jest do potrzeb danego miasta i lokalnej społeczności.

W centrach NEPI Rockcastle spotykają się dziś rodziny, młodzież, seniorzy i wszyscy inni, którzy szukają przestrzeni dopasowanej do swoich zainteresowań, pasji i potrzeb. Dla jednych to miejsce rozrywki czy dostępu do ciekawych wystaw lub warsztatów, dla innych punkt załatwiania codziennych spraw, dla jeszcze innych miejsce badań profilaktycznych czy lokalnych spotkań. W ciągu roku w centrach odbywają się dziesiątki wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, charytatywnych i proekologicznych, tworzonych z myślą o lokalnych społecznościach.

„Projektujemy i wspieramy inicjatywy odpowiadające na realne, lokalne wyzwania. Koncertujemy się przede wszystkim na dwóch obszarach: szeroko pojętej edukacji oraz na tematach ważnych dla naszych lokalnych społeczności – mówi Beata Górska, Regional Marketing Manager NEPI Rockcastle – Współpracując z lokalnymi partnerami, dbamy o to, żeby nasze działania miały trwały, pozytywny wpływ na miejsca, w których działamy.”

dr Maciej Dębski Prezes Fundacji „Dbam o Mój Zasięg” Foto: SYLWESTER CISZEK

Mozaika lokalna – każde centrum współdziała ze swoimi społecznościami

Obok szeroko zakrojonych programów ogólnopolskich, każde centrum rozwija własne, lokalne partnerstwa dopasowane do potrzeb mieszkańców. I tak na przykład w Olsztynie Galeria Warmińska współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, organizuje takie wydarzenia, jak KortoFest powered by SPOT – muzyczny konkurs przed Kortowiadą, największymi juwenaliami w Polsce czy nocne Silent Party na krytym parkingu. Sąsiadująca z nią Aura Centrum organizuje akcje dla miłośników kina w ramach Cinema Lovers. W Tomaszowie Mazowieckim działa Letnia Scena Młodych – cykl wakacyjnych koncertów, na których lokalna młodzież prezentuje własną twórczość. Bonarka w Krakowie zaprasza mieszkańców na Bonarka Streetball - miejską odmianę koszykówki. Focus Mall Zielona Góra od kilku lat wspiera społeczność Rolki Zielona Góra, grupę rolkarzy, którzy uczą bezpiecznej jazdy na parkingu galerii w niedziele wolne od handlu, a także organizują Zielona Góra Night Skating. Z innych aktywności, wspólnie ze Stowarzyszeniem GrineGóra, centrum wydaje kolekcjonerskie banknoty – notgeldy, nawiązujące do przemysłowej historii miasta. Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim gości wystawy lokalnych twórców. Alfa Centrum Białystok uruchomiła Wakacyjny Klub Podcastowy dla młodzieży, która może nie tylko nauczyć się jak nagrywać profesjonalne podcasty, ale przede wszystkim spotykać się z rówieśnikam i budować tak cenne dziś relacje. Społeczność aktywnie wspiera też opolskie centrum Karolinka, które wykorzystując sąsiedztwo stadionu miejskiego prowadzi szereg aktywacji dla całych rodzin związanych z klubem sportowym OKS ODRA Opole.

Centra angażują się też w profilaktykę zdrowotną: cykliczna akcja „Zdrowie pod Kontrolą", prowadzona ze studentami medycyny IFMSA-Poland, w 2025 r. objęła bezpłatnymi badaniami blisko 7 tysięcy osób w trzech miastach, a wrocławski Magnolia Park od siedmiu lat współorganizuje finał kampanii „Złoty Wąs", część międzynarodowego ruchu Movember, promującego profilaktykę zdrowia mężczyzn.

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich 16 centrów w tym roku jest akcja proekologiczna RE:DESIGN 2026 „Od baneru do bestselleru", prowadzona z marką HO::LO. W ramach warsztatów upcyklingowych z dawnych reklamowych banerów powstają unikalne workoplecaki oraz piny, a udział biorą w nich zarówno przedstawiciele pokolenia Z, jak i całe rodziny, w tym seniorzy.

Młodzież w centrum uwagi

Kondycja psychiczna młodzieży jest dziś w Polsce jednym z największych problemów społecznych. Jak pokazują dane, ponad 20 proc. nastolatków wieku 13-17 lat zmaga się z depresją. Młodzi ludzie czują się samotni, brakuje im motywacji do działania. Dla wielu z nich centra stały się naturalnym miejscem spędzania czasu – bez oceniania i presji, a także przestrzenią budowania relacji. W odpowiedzi na wyzwania społeczne oraz z myślą o zaangażowaniu młodzieży, która spędza czas w centrach NEPI Rockcastle, kilka lat temu powstał autorski program „Młodzież w Centrum", oparty na czterech filarach: edukacji, profilaktyce, aktywności sportowej i wolontariacie, prowadzony w duchu dialogu motywacyjnego i partnerstwa zamiast moralizowania. Program powstał z inicjatywy NEPI Rockcastle oraz Grzegorza Neumanna, profilaktyka doświadczonego we współpracy z młodzieżą, który pełni rolę koordynatora Programu. „Można powiedzieć, że wiele dzisiejszych centrów handlowych to swego rodzaju miasta w pigułce. Młodzież stanowi dziś bardzo dużą grupę odwiedzających nasze centra, które stają się dla niej tzw. trzecim miejscem między domem a szkołą – współczesnym podwórkiem, na którym szuka przestrzeni do wyrażania siebie" – mówi Grzegorz Neumann. W pięciu centrach NEPI Rockcastle – Forum Gdańsk, CH Karolinka, Solaris Center, CH Pogoria, CH Platan – działają stałe miejsca spotkań młodzieży. Program stale się rozwija i koncentruje się na edukacji młodzieży, obejmując takie obszary tematyczne, jak m.in. cyberzagrożenia, stres i sposoby radzenia sobie z nimi, FOMO, bullying, odporność psychiczna czy rola motywacji w życiu. Ale jego sercem jest aktywizacja młodzieży i zachęcanie do działania. Dlatego organizowane są warsztaty i projekty wspierające przedsiębiorczość, ekologię i współpracę społeczną. Efekty już widać – aktywizacja młodzieży i realny wpływ lokalny. W ciągu ponad dwóch lat odbyło się ponad 70 warsztatów edukacyjnych, 600 treningów sportowych, około 50 akcji wolontariackich.

NEPI Rockcastle stawia na młodych i prowadzi komunikację mówiąc ich językiem, tworzy akcje i wydarzenia z hashtagiem #ToONas, stawiającą na autentyczność i akceptację indywidualności – wartości bliskie temu pokoleniu. W 2025 roku firma przeprowadziła szeroko zakrojone badania ilościowe i jakościowe we współpracy z SWPS i dr Aliną Landowską wśród młodzieży w wieku 14-17 lat, w wyniku których powstał raport „Nie musimy pasować do cudzych oczekiwań – o wartościach, potrzebach i przyszłości Pokolenia Z" oraz manifest młodych, który mówi wprost: „Nie musimy pasować do cudzych oczekiwań", a wolność to nie pusty slogan, tylko możliwość życia po swojemu – tworzenia, ubierania się, mówienia i działania według własnych zasad. To pokolenie domaga się przestrzeni, w której można być sobą i czuć się bezpiecznie, w której różnorodność jest siłą, a nie powodem do wykluczenia. W tekście Manifestu znajdziemy też wezwanie do dorosłych: „Potrzebujemy waszego słuchania – takiego naprawdę".

W ramach programu „Młodzież w Centrum” w 2026 r. w 16 centrach odbywają się warsztaty edukacyjne „Digital Balance. Zasady gry, ustalasz Ty", prowadzone z Fundacją „Dbam o Mój Zasięg". „Celowo nie spotykamy się w szkołach. Wychodzimy do młodzieży – do miejsc, w których spędza ona swój wolny czas: do galerii handlowych. To świadomy wybór. Rozmowa o cyfrowej higienie powinna toczyć się poza formalnym kontekstem lekcji – w przestrzeni, którą młodzi ludzie sami wybierają, którą traktują jako swoją i w której spędzają wiele czasu. Takie otoczenie sprzyja autentyczności, otwartości i prawdziwemu dialogowi" – mówi dr Maciej Dębski, prezes fundacji. Rok wcześniej edukacja skupiona była na dezinformacji i fake newsach. Kolejnym przykładem działań skierowanych do młodych są coroczne turnieje E-sport Gaming Kings Tournaments Powered by Orange, które w 16 centrach zgromadziły dotychczas niemal 4725 graczy i 42 tys. widzów, łącząc rywalizację online z debatami edukacyjnymi na żywo.

Warsztaty „RE:DESIGN 2026. Od baneru do bestselleru”

Spojrzenie w przyszłość

Trend, w którym działa NEPI Rockcastle, widać już w danych całej branży. Według raportu Retail Outlook 2024 (SCF/Retailnet) 42 proc. odwiedzających traktuje dziś centra handlowe jako przestrzenie gastronomiczne, 35 proc. – jako miejsca rozrywki, a jedna trzecia – jako miejsce codziennych spraw i spotkań towarzyskich. Z kolei badania PRCH/GfK pokazują, że 40 proc. klientów wskazuje centra handlowe jako ważne miejsca budowania więzi społecznych – galerie ewoluują dziś w stronę tzw. community malls: lokalnych hubów łączących handel z kulturą, edukacją i aktywnością rodzinną.

NEPI Rockcastle z jednej strony odpowiada na aktualne potrzeby i trendy, ale jednocześnie wprowadza wiele nowych rozwiązań i konceptów zarezerwowanych dotąd dla innych podmiotów.

„Widzimy, że to działa – ludzie wracają do nas nie tylko na zakupy, ale i na kolejne edycje naszych wydarzeń, a lokalne stowarzyszenia, szkoły i organizacje same zgłaszają się z nowymi pomysłami na współpracę. To najlepszy dowód, że nasze centra naprawdę stały się dla społeczności skupionej wokół centrów, miejscami spotkań i lokalnej integracji. Będziemy konsekwentnie działać rozwijając nasze centra w duchu współtworzenia z lokalnymi społecznościami, tak aby być prawdziwymi centrami aktywności w miastach" – mówi Beata Górska.

Warsztaty „Digital Balance. Zasady gry, ustalasz Ty”

O NEPI Rockcastle

NEPI Rockcastle to trzecia co do wielkości notowana na giełdzie spółka z branży nieruchomości handlowych w Europie oraz największy właściciel, operator i deweloper centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Portfel spółki o wartości 8,4 mld euro obejmuje 60 nieruchomości w ośmiu krajach CEE i w Hiszpanii. Firma jest liderem rynku w Rumunii i w Polsce.

W Polsce NEPI Rockcastle jest właścicielem szesnastu galerii handlowych: Galeria Warmińska Olsztyn, Aura Centrum Olsztyna, Alfa Centrum Białystok, Galeria Wołomin, Galeria Tomaszów, Focus Mall Piotrków Trybunalski, Focus Mall Zielona Góra, CH Karolinka Opole, Solaris Center Opole, CH Platan Zabrze, CH Pogoria Dąbrowa Górnicza, Bonarka Kraków, Forum Gdańsk, Galeria Copernicus w Toruniu, Magnolia Park we Wrocławiu oraz Silesia City Center w Katowicach.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ NEPI ROCKCASTLE