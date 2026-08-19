Najemcy magazynowi rozpychają się na rynku. Popyt na hale w pierwszej połowie tego roku był największy od 2022 r. Firmy wynajęły w tym czasie 3,5 mln mkw. powierzchni magazynowo-logistycznej, co oznacza 20-proc. wzrost rok do roku – wynika z analiz firmy doradczej Colliers.

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Ekspansja firm e-commerce

Największy udział w transakcjach miały nowe umowy najmu i ekspansje, które objęły niemal 3,1 mln mkw., o 60 proc. więcej niż rok wcześniej. – To istotna zmiana w porównaniu z końcem ubiegłego roku, kiedy dominowały przedłużenia i renegocjacje umów – komentuje Dominika Jędrak, dyrektor działu Market Insights w firmie Colliers. – Oznacza to, że wiele firm nie tylko utrzymuje dotychczasowe powierzchnie, lecz również poszukuje nowych magazynów lub zwiększa skalę działalności.

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Eksperci zwracają uwagę na ekspansję firm e-commerce, co podbija popyt na magazyny.

– Tak duży wpływ tej branży nie był odnotowywany od czasu pandemii, kiedy stanowiła ona główny motor rozwoju rynku. Zmienił się jednak profil najemców i przyczyny wzrostu ich aktywności – zauważa Grzegorz Paluch, dyrektor w dziale powierzchni logistycznych i przemysłowych w firmie Colliers. – O ile w okresie pandemii popyt na e-commerce generowali przede wszystkim operatorzy krajowi i firmy z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, o tyle dziś niemal trzy czwarte popytu tego sektora odnotowanego w pierwszej połowie roku generowali najemcy z Chin.

Grzegorz Paluch podkreśla, że obecna fala ekspansji nie wynika z dynamicznego wzrostu popytu konsumenckiego na handel internetowy, jak kilka lat temu. – Ważne są zmiany regulacyjne wprowadzane przez Unię Europejską, obejmujące m.in. dodatkowe opłaty i nowe wymogi dotyczące przesyłek z Chin. W efekcie firmy coraz częściej decydują się na lokowanie zaplecza logistycznego bliżej odbiorców końcowych, co przekłada się na wzrost popytu na powierzchnie magazynowe w Europie, w tym w Polsce – wyjaśnia dyrektor.

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Mało dużych magazynów

Duży popyt na magazyny przełożył się na dalszy spadek dostępności powierzchni. Stopa pustostanów obniżyła się do 6,2 proc., co oznacza spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zaczyna brakować dużych modułów magazynowych.

Jak mówi Antoni Szwech, starszy analityk w dziale Market Insights w firmie Colliers, duża pula nowych umów najmu i ekspansji najemców już w pierwszym kwartale tego roku doprowadziła do szybszego niż oczekiwano spadku liczby wolnych magazynów. – Zmieniła się również struktura dostępnej powierzchni. Przybyło mniejszych modułów, do 10 tys. mkw., podczas gdy dostępność tych dużych, przekraczających 20 tys. mkw., wyraźnie się skurczyła – podkreśla Antoni Szwech. – Firmy poszukujące największych magazynów mają dziś mniejszy wybór niż jeszcze rok temu.

Deweloperzy budują mniej hal

W pierwszym półroczu deweloperzy dostarczyli na rynek ok. 1,2 mln mkw. powierzchni magazynowej, o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej nowych magazynów oddano do użytku w województwach mazowieckim i śląskim.

W budowie było ok. 1,3 mln mkw. hal, co oznacza spadek o 12 proc. rok do roku. – Wskaźnik przednajmu (umowy najmu powstających dopiero powierzchni) utrzymuje się na stabilnym poziomie przekraczającym 60 proc., co pokazuje, że wiele firm rezerwuje potrzebną powierzchnię jeszcze na etapie budowy obiektów – mówią analitycy.

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Prognozy dla rynku magazynów. Może być drożej

Eksperci Colliersa przewidują, że druga połowa 2026 r. powinna przynieść utrzymanie trendów. Przy założeniu dalszej dużej aktywności najemców i ograniczonej nowej podaży, stopa pustostanów może spaść do końca roku do 5-6 proc.

– Sygnałem potwierdzającym dużą aktywność najemców jest duży poziom wynajęcia powierzchni będącej w budowie. Od trzech kwartałów utrzymuje się powyżej 60 proc., co pokazuje, że wiele firm rezerwuje powierzchnię jeszcze przed ukończeniem inwestycji – mówi Grzegorz Paluch. – Oznacza to, że nowoczesne obiekty trafiają na rynek, w dużym stopniu mając już najemców, a dostępność powierzchni w części lokalizacji może być bardziej ograniczona niż jeszcze rok temu.

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Deweloperzy są ostrożni. Od początku roku rozpoczęli budowę ok. 750 tys. mkw. magazynów, ale wciąż powstaje ich mniej niż rok temu. Malejąca dostępność powierzchni może wpłynąć na czynsze. – Po wielu kwartałach presji na obniżki i stosowania zachęt finansowych, stawki najmu się stabilizują, jednak w dłuższej perspektywie możliwy jest ich umiarkowany wzrost, szczególnie w lokalizacjach z ograniczoną podażą nowoczesnych magazynów – przewidują eksperci Colliersa.

Całkowite zasoby magazynów w Polsce pod koniec czerwca to już niemal 37,5 mln mkw.