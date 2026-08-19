Przed głosowaniem Chmara przedstawił w parlamencie kluczowe priorytety swojej przyszłej pracy, wymieniając przejęcie inicjatywy strategicznej we wszystkich obszarach działań w wojnie z Rosją, terminowe dostawy broni na front oraz przejrzyste procedury zamówień publicznych.

Reklama Reklama

– Mamy trzy kluczowe priorytety o równym znaczeniu. Są to: front i wzmocnienie sił zbrojnych, ludzie oraz rozwój przemysłu obronnego. A więc front. Chodzi o przejęcie inicjatywy strategicznej we wszystkich obszarach działań wojennych: na lądzie, na morzu, w powietrzu oraz w przestrzeni informacyjnej – powiedział Chmara. Podkreślił, że potrzeby frontu muszą szybko docierać do ministerstwa, a decyzje ministerstwa – na front.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Tysiące dodatkowych żołnierzy w Rosji. Ukraiński wywiad alarmuje Korea Północna przygotowuje się do wysłania znacznej liczby swoich żołnierzy do Rosji – powiedział zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (...

Jest nowy minister obrony Ukrainy. Jewhenij Chmara przedstawił swoje priorytety

Następca Mychajła Fedorowa przekonywał, że szczególny nacisk należy położyć na uderzenia dalekiego i średniego zasięgu. Ocenił, że seria udanych ukraińskich ataków na cele na terytorium Rosji „pokazała siłę współpracy Sił Obrony, producentów i instytucji państwowych”. – Ukraińskiej broni będzie więcej, a uderzenia będą coraz bardziej precyzyjne – deklarował.

Za priorytet i największą wartość Chmara uznał kapitał ludzki oraz życie i zdrowie żołnierzy. – Technologie są potrzebne, aby ukraiński obrońca miał przewagę, a ryzyko dla człowieka było ograniczone do minimum. Moim zadaniem jest bezpośredni kontakt z obrońcami. Słuchać dowódców, żołnierzy i rannych. Z własnego doświadczenia wiem również, że żołnierz jest zmotywowany, gdy czuje, że jest szanowany, otrzymuje odpowiednie szkolenie i ma sprawiedliwe zasady służby – oznajmił.

Kim jest Jewhenij Chmara? Kariera nowego ministra obrony Ukrainy

Jewhenij Chmara od początku wojny uczestniczył w działaniach bojowych i operacjach specjalnych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), wykonywał zadania w obwodach kijowskim i donieckim oraz kierował m.in. operacją specjalną odzyskania kontroli nad Wyspą Węży na Morzu Czarnym.

W 2016 r. Chmara został odznaczony przez prezydenta Petro Poroszenkę odznaką „Za udział w operacji antyterrorystycznej” (walkach z prorosyjskimi separatystami w Donbasie – red.), a w 2025 r. – Krzyżem Zasługi Bojowej. Jest także kawalerem Orderu „Za Odwagę” III stopnia oraz Orderu Bohdana Chmielnickiego III, II i I stopnia. W 2023 r. został awansowany na stopień generała brygady, a w 2024 r. – generała majora.

W sierpniu 2025 r. Chmara został mianowany szefem Centrum Operacji Specjalnych „A” Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, a od stycznia do lipca 2026 r. tymczasowo pełnił obowiązki szefa SBU.

Przetasowania polityczne na Ukrainie. Mychajło Fedorow chce przeprowadzenia wyborów

16 lipca Rada Najwyższa Ukrainy na wniosek nowo mianowanego premiera Ukrainy Serhija Koreckiego zatwierdziła skład nowej Rady Ministrów. 20 lipca rząd powierzył tymczasowe pełnienie obowiązków ministra obrony Ukrainy Chmarze, którego prezydent Wołodymyr Zełenski 17 lipca odwołał z funkcji szefa SBU oraz ze stanowiska dowódcy Centrum Operacji Specjalnych „A” SBU.

Jewhenij Chmara zabrał głos na forum ukraińskiego parlamentu Foto: REUTERS/Stringer

Chmara został 21. ministrem obrony Ukrainy – dziewiątym od 2014 r., czyli od początku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, oraz piątym od początku inwazji Rosji z 2022 r.

Jewhenij Chmara zastąpił na stanowisku szefa resortu obrony Mychajła Fedorowa, który pełnił tę funkcję od 14 stycznia do 16 lipca 2026 r. i był najmłodszym ministrem obrony w historii Ukrainy. Dymisja Fedorowa, opowiadającego się za prowadzeniem wojny z użyciem zaawansowanych technologii, nastąpiła niespodziewanie, kilka dni po ogłoszeniu przez Zełenskiego odwołania premier Julii Swyrydenko i jej gabinetu.

23 lipca Zełenski poinformował, że zaproponował Fedorowowi kilka stanowisk, w tym funkcję wicepremiera ds. innowacji wojskowych. Portal Ukrainska Prawda przekazał, że Fedorow oświadczył, iż zgodzi się wyłącznie na przywrócenie go na stanowisko szefa resortu obrony. W Kijowie od miesiąca trwają protesty przeciwko odsunięciu Fedorowa z rządu.

We wtorkowym oświadczeniu, opublikowanym na platformie YouTube, Fedorow wyraził przekonanie, że Ukraina musi znaleźć bezpieczny i realistyczny mechanizm przeprowadzenia wyborów mimo wojny, ponieważ demokracja nie może być zakładnikiem Rosji. Wybory są ważnym elementem walki o wolność – ocenił.