Na cztery tygodnie przed wyborami do Kongresu rośnie niepokój wśród Republikanów o utrzymanie większości w Izbie Reprezentantów. Część polityków i strategów partii obawia się, że pogarszające się notowania prezydenta Donalda Trumpa mogą przełożyć się na straty także w okręgach uznawanych dotąd za bezpieczne – podała CNN.

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Według stacji w wewnętrznych sondażach Republikanów poparcie dla Trumpa spadło w ostatnich dwóch tygodniach także na terenach tradycyjnie sprzyjających GOP. Kierownictwo partii zaczęło więc rozważać przenoszenie pieniędzy z kampanii w okręgach, które uznaje za coraz trudniejsze do utrzymania.

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Republikanie nadal dysponują jednak dużą przewagą finansową. Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson przekonuje, że partia może zachować kontrolę nad izbą, a republikański komitet wyborczy zapowiada dalsze zwiększanie wydatków w najważniejszych kampaniach.

Republikanie boją się utraty Izby Reprezentantów

Niepokój w GOP wiązany jest z sytuacją gospodarczą, wysokimi cenami paliw, inflacją oraz sprzeciwem części wyborców wobec wojny w Iranie. Część republikańskich polityków przyznaje, że na tym etapie kampanii trudno już wpłynąć na te czynniki.

Według CNN niektórzy Republikanie zaczęli rozważać także scenariusz utraty większości. W takim przypadku ich celem miałoby być ograniczenie przewagi Demokratów do mniej niż 10 mandatów, co utrudniłoby nowemu kierownictwu izby sprawne przeprowadzanie ustaw.

Szczególny niepokój budzą okręgi, w których Demokraci od wielu lat nie odnosili zwycięstw, a w których Donald Trump wygrał w 2024 r. z wyraźną przewagą. Część z nich stała się obecnie konkurencyjna.

GOP liczy na przewagę finansową

Republikanie liczą przede wszystkim na pieniądze i korzystne dla siebie zmiany granic okręgów wyborczych. Według danych AdImpact wydają więcej od Demokratów na reklamy we wszystkich 10 najdroższych okręgach do Izby Reprezentantów.

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Duża część pieniędzy trafia do nowych okręgów w Teksasie i na Florydzie. Republikańscy stratedzy oceniają, że zmiana granic okręgów może ograniczyć straty partii lub pomóc jej utrzymać większość.

W ostatnich tygodniach kampanii GOP koncentruje przekaz przede wszystkim na podatkach, imigracji, bezpieczeństwie i przestępczości.