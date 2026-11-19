– Brexit w formie, którą otrzymaliśmy, nie udał się. Straciliśmy więcej, niż zyskaliśmy – powiedział przed piątkowym szczytem w Brukseli premier Andy Burnham. A były brytyjski minister spraw zagranicznych David Lammy wezwał premiera na łamach „The Times” do złożenia deklaracji, że Partia Pracy pójdzie do kolejnych wyborów z hasłem powrotu Królestwa do Unii Europejskiej.

– Nie otwieraj tej debaty. Skażesz kraj na dekadę paraliżu – zasugerował szefowi brytyjskiego rządu David Cameron. Cameron wie, o czym mówi. W 2015 r., kiedy sam był premierem, obiecał referendum rozwodowe, jeśli w nadchodzących wówczas wyborach do Izby Gmin jego Partia Konserwatywna utrzyma się u władzy. Liczył, że w ten sposób powstrzyma narastający odpływ wyborców swojego ugrupowania do forsującej wyjście z Unii Partii Niepodległościowej Zjednoczonego Królestwa (UKIP) Nigela Farage’a (dziś funkcjonuje pod nazwą Reform UK). Cameron był przekonany, że referendum wygra. Ale głosowanie z 2016 r. nie skończyło się po jego myśli i dekadę później królestwo wciąż rozdziera spór, czy warto było wyjść ze Wspólnoty, czy nie.