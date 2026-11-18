Na przełomie października i listopada 2026 roku polskie służby specjalne, policja oraz elitarne jednostki Wojska Polskiego przeprowadziły tajną operację prewencyjno-odstraszającą-wynika z ustaleń „Rzeczpospolitej”. Operacja pozwoliła udaremnić planowaną przez Rosję prowokację dywersyjną w rejonie granicy z obwodem królewieckim.

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Tajna operacja polskich służb przy granicy z Rosją

Do tych doniesień odniósł się w środę po południu w Jarosławiu na Podkarpaciu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON potwierdził informacje „Rz”, podkreślając, że polskie służby miały wiedzę o przygotowywanych działaniach i odpowiednio na nie zareagowały.

Minister obrony narodowej zwrócił uwagę na rosnącą skalę działań podejmowanych przez Federację Rosyjską. Jak zaznaczył, rosyjska eskalacja obejmuje różne formy presji i prowokacji – od naruszania przestrzeni powietrznej, przez próby wysadzania pociągów i podpalenia, po sabotaż wymierzony w zakłady zbrojeniowe oraz ataki w cyberprzestrzeni.

Kosiniak-Kamysz ocenił również, że Rosja może organizować prowokacje na granicach nie tylko z Polską, ale także z państwami bałtyckimi.

Szef MON podkreślił, że działania wymierzone w bezpieczeństwo państw nie muszą przybierać formy otwartej agresji militarnej, takiej jak rosyjska inwazja na Ukrainę. Mogą być realizowane również poprzez prowokacje i operacje o charakterze dywersyjnym.

Rząd chce przedłużyć operację Horyzont

Podczas środowej wypowiedzi Kosiniak-Kamysz zapowiedział także kolejne kroki dotyczące zaangażowania wojska w ochronę bezpieczeństwa kraju. Poinformował, że zostanie złożony wniosek do premiera, a następnie do prezydenta o przedłużenie operacji Horyzont.

– Dzisiaj też (złożony zostanie – red.) wniosek do premiera, następnie do prezydenta o przedłużenie operacji Horyzont, współudziału wojska w zabezpieczeniu m.in. infrastruktury kolejowej – zapowiedział wicepremier.

Operacja Horyzont jest prowadzona przez Siły Zbrojne RP we współpracy z innymi służbami państwowymi. Jej podstawowym zadaniem jest wsparcie ochrony obiektów infrastruktury krytycznej, w tym szlaków komunikacyjnych i sieci kolejowej, przed zagrożeniami dywersyjnymi i sabotażowymi.

Szef MON wyjaśnił, za co odpowiadają poszczególne służby

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że działania związane z bezpieczeństwem kraju są koordynowane w ramach komitetu bezpieczeństwa, w którym współpracują polskie służby. Każda z instytucji ma przy tym przypisany odrębny zakres odpowiedzialności.

Jak wyjaśnił szef MON, za ochronę granic odpowiada Straż Graniczna, natomiast za bezpieczeństwo i porządek wewnętrzny – policja. Wojsko udziela wsparcia tym formacjom w określonych sytuacjach.

Minister przypomniał, że żołnierze od lat wspierają działania na granicy polsko-białoruskiej. Podobne zaangażowanie wojska występuje również przy przejściach granicznych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Polska przeciwdziała rosyjskim prowokacjom

Wicepremier podkreślił, że przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony Rosji wymaga współpracy służb specjalnych oraz wykorzystywania informacji wywiadowczych. Chodzi zarówno o dane pozyskiwane przez polskie instytucje, jak i informacje przekazywane przez sojuszników.

– Dlatego te wszystkie działania, które prowadzimy, koordynujemy ze służbami specjalnymi, z informacjami wywiadowczymi naszymi, naszych sojuszników i prowadzimy przeciwdziałanie. Wiele rzeczy, dużo sabotaży udało się udaremnić – podsumował Kosiniak-Kamysz.