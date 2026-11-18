Robert Lewandowski
Mecz ze Szwecją Lewandowski zaczął na ławce rezerwowych, ale nie krył radości, gdy już po nieco ponad kwadransie pierwszą bramkę w kadrze zdobył zastępujący go w ataku, 12 lat młodszy Adrian Benedyczak.
Kapitan kadry zdaje sobie sprawę z upływającego czasu, ale już na początku zgrupowania zaznaczył, że nadal nie podjął decyzji co do przyszłości w reprezentacji.
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