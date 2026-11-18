Mecz ze Szwecją Lewandowski zaczął na ławce rezerwowych, ale nie krył radości, gdy już po nieco ponad kwadransie pierwszą bramkę w kadrze zdobył zastępujący go w ataku, 12 lat młodszy Adrian Benedyczak.

Kapitan kadry zdaje sobie sprawę z upływającego czasu, ale już na początku zgrupowania zaznaczył, że nadal nie podjął decyzji co do przyszłości w reprezentacji.