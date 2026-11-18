Na stronie promującej galę „NowRocky Boxing Night”, która ma się odbywać w lutym przyszłego roku w Atlas Arenie w Łodzi, prezydent Karol Nawrocki został przedstawiony jako główny gość imprezy, co sugeruje, że miałby osobiście pojawić się na gali. Poprzez stronę można kupić bilety na to wydarzenie.

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Sugestia jest tym silniejsza, że miłość Karola Nawrockiego do boksu jest powszechnie znana. Obecny prezydenta był w młodości bokserem-amatorem.

Pałac Prezydencki: to internetowe oszustwo

„W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o rzekomo organizowanej w Łodzi, w lutym 2027 r. gali bokserskiej z udziałem Prezydenta RP informuję, że mamy do czynienia z internetowym oszustwem. Wizerunek Pana Prezydenta Karola Nawrockiego został wykorzystany bezprawnie. Strona internetowa nawiązująca w swojej nazwie do nazwiska Prezydenta została kilka tygodni temu zgłoszona do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziś ponownie zostanie skierowane pismo do ABW w tej sprawie. Służby powinny zadziałać szybko i skutecznie – mają wszelkie narzędzia do tego, by ustalić kto stoi za świadomym wprowadzaniem ludzi w błąd” - napisał w środę na X Rafał Leśkiewicz.

Prezydent zawetował ustawę, która pozwalała blokać nielegalne treści

Pod wpisem Leśkiewicza pojawiły się uszczypliwe komentarze dotyczące niedawnego prezydenckiego weta do ustawy, która miała umożliwiać szybkie usuwanie z sieci nielegalnych treści, m.in. takich, jak reklamy wykorzystujące bez odpowiedniej zgody wizerunek znanych osób. Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wdrażającą unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA), której podpisania prezydent odmówił 13 listopada. Jego zdaniem przepisy ustawy zagrażałyby wolności słowa.

– Nie będę ulegał żadnym szantażom rządzących, tym bardziej, jeśli zakładnikami ma być bezpieczeństwo i wolność. To niemoralne i nieakceptowalne działanie. Państwo ma dziś szeroką paletę możliwości, by chronić obywateli przed przestępcami. Musi mieć tylko wolę, siłę i umiejętność, by z nich skutecznie skorzystać – uzasadnił Karol Nawrocki.