Znicze zapalone w hołdzie ofiarom zamachu z 7 listopada w Krakowie. Na krakowskim Rynku Głównym doszło do ataku terrorystycznego. W wyniku zamachu zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym 24-letni sprawca. Napastnik został postrzelony przez policjantów i zatrzymany, zmarł w szpitalu.
Jak informuje Wirtualna Polska, śledczym udało się szczegółowo odtworzyć drogę, którą 24-letni sprawca zamachu z 7 listopada dotarł z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krakowa. Z ustaleń wynika, że mężczyzna wybrał najkrótszą trasę, prowadzącą przez Starachowice.
Informacje te potwierdził prokurator Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej.
– Sprawca poruszał się najkrótszą trasą z miejsca swojego zamieszkania w Ostrowcu do Krakowa, tj. drogą krajową 42 Ostrowiec–Starachowice, a następnie drogą S7 Starachowice-Kraków – przekazał w rozmowie z WP.
Według ustaleń portalu podczas całej podróży mężczyzna zatrzymał się tylko jeden raz. Prokuratura zna dokładną lokalizację postoju, jednak nie zdecydowała się na jej ujawnienie ze względu na dobro prowadzonego postępowania. – Miał jeden postój w ustalonym miejscu, ale nie przekazujemy szczegółowych informacji na temat tego miejsca – wyjaśnił prokurator Stasielak.
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Wirtualna Polska dotarła również do informacji dotyczących przejazdu sprawcy przez Kraków. Na podstawie zapisów miejskiego monitoringu ustalono, że samochód mężczyzny został zarejestrowany o godz. 14.51 w rejonie alei Słowackiego, a cztery minuty później, o godz. 14.55, przejeżdżał przez plac Biskupi. Prokuratura potwierdziła te ustalenia.
Z dalszej rekonstrukcji trasy wynika, że 24-latek skierował się następnie w stronę ulicy Szczepańskiej. To właśnie tą ulicą wjechał na Rynek Główny, a nie ulicą Sławkowską, jak informowano wcześniej. Strzelaninę rozpoczął natomiast w pobliżu skrzyżowania Rynku Głównego z ulicą Sławkowską.
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7 listopada 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, po czym zaczął strzelać do przypadkowych osób.
W wyniku ataku życie straciło sześć osób, a kolejnych 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znalazło się dwóch funkcjonariuszy policji. Sam napastnik również został postrzelony i trafił do szpitala, gdzie zmarł.
Po zamachu policjanci udali się także do mieszkania rodzinnego 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim. Znaleziono tam ciała trzech osób – ojca, matki oraz siostry sprawcy. Wszystkie miały rany postrzałowe.
Okoliczności tragedii wyjaśnia Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej, który prowadzi śledztwo dotyczące zamachu na Rynku Głównym w Krakowie.
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