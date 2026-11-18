Jak informuje Wirtualna Polska, śledczym udało się szczegółowo odtworzyć drogę, którą 24-letni sprawca zamachu z 7 listopada dotarł z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krakowa. Z ustaleń wynika, że mężczyzna wybrał najkrótszą trasę, prowadzącą przez Starachowice.

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Zamach w Krakowie. Śledczy ustalili trasę przejazdu sprawcy

Informacje te potwierdził prokurator Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

– Sprawca poruszał się najkrótszą trasą z miejsca swojego zamieszkania w Ostrowcu do Krakowa, tj. drogą krajową 42 Ostrowiec–Starachowice, a następnie drogą S7 Starachowice-Kraków – przekazał w rozmowie z WP.

Według ustaleń portalu podczas całej podróży mężczyzna zatrzymał się tylko jeden raz. Prokuratura zna dokładną lokalizację postoju, jednak nie zdecydowała się na jej ujawnienie ze względu na dobro prowadzonego postępowania. – Miał jeden postój w ustalonym miejscu, ale nie przekazujemy szczegółowych informacji na temat tego miejsca – wyjaśnił prokurator Stasielak.

Którędy zamachowiec wjechał na Rynek Główny? Nowe ustalenia

Wirtualna Polska dotarła również do informacji dotyczących przejazdu sprawcy przez Kraków. Na podstawie zapisów miejskiego monitoringu ustalono, że samochód mężczyzny został zarejestrowany o godz. 14.51 w rejonie alei Słowackiego, a cztery minuty później, o godz. 14.55, przejeżdżał przez plac Biskupi. Prokuratura potwierdziła te ustalenia.

Z dalszej rekonstrukcji trasy wynika, że 24-latek skierował się następnie w stronę ulicy Szczepańskiej. To właśnie tą ulicą wjechał na Rynek Główny, a nie ulicą Sławkowską, jak informowano wcześniej. Strzelaninę rozpoczął natomiast w pobliżu skrzyżowania Rynku Głównego z ulicą Sławkowską.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło sześć osób

7 listopada 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, po czym zaczął strzelać do przypadkowych osób.

W wyniku ataku życie straciło sześć osób, a kolejnych 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znalazło się dwóch funkcjonariuszy policji. Sam napastnik również został postrzelony i trafił do szpitala, gdzie zmarł.

Po zamachu policjanci udali się także do mieszkania rodzinnego 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim. Znaleziono tam ciała trzech osób – ojca, matki oraz siostry sprawcy. Wszystkie miały rany postrzałowe.

Okoliczności tragedii wyjaśnia Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej, który prowadzi śledztwo dotyczące zamachu na Rynku Głównym w Krakowie.