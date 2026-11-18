We wtorek „Gazeta Wyborcza” poinformowała, że piloci polskich F-35 mają się szkolić z obsługi amerykańskich bomb jądrowych. Ładunki mają być jednak przechowywane poza Polską. Dziennik, powołując się na źródła NATO, podkreślił, że trwają rozmowy na ten temat z władzami USA.

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Do sprawy w rozmowie z TOK FM odniósł się gen. Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej GROM. Jak ocenił wojskowy, włączenie naszego kraju do programu Nuclear Sharing czy decyzja ws. stałej bazy amerykańskiej oznaczałyby traktowanie Polski jako „pełnoprawnego członka NATO”.

Gen. Roman Polko o Nuclear Sharing. „Najdłużej będą trwały uzgodnienia polityczne”

– Skoro Polska realizuje wszelkie zobowiązania, skoro punkt ciężkości bezpieczeństwa Europy przesunął się na nasze terytorium, to jest to naturalne działanie – powiedział w TOK FM gen. Polko. Dodał jednak, że o takich sprawach jak Nuclear Sharing należy rozmawiać „w zaciszu gabinetów, a nie w świetle reflektorów”.

Byłego dowódcę GROM-u zapytano również, czy planowane szkolenia polskich pilotów myśliwców F-35 mogą oznaczać, że na terytorium Polski zostanie rozmieszczona broń jądrowa przystosowana do przenoszenia przez te maszyny. Gen. Roman Polko odpowiedział, że kwestia ta stanowi „ostatni punkt” prowadzonych rozmów.

– Samo kupno samolotów F-35 to jest ogromny dowód zaufania – zaznaczył wojskowy w TOK FM.

Jak dodał, konsekwencją zakupu i wejścia do programu Nuclear Sharing jest możliwość certyfikowania tych samolotów, czyli przejścia przez pilotów odpowiedniego przeszkolenia tak, aby mieli zdolność prowadzenia działań z użyciem głowic nuklearnych. Wskazał też, że „główne umiejętności nasi piloci posiadają”. – Obawiam się, że najdłużej będą trwały procedury uzgodnień politycznych – dodał gen. Polko.

Generał podkreślił również – mówiąc o szkoleniach pilotów – że „F-35 to bardzo drogi samolot, ale najważniejszym elementem wciąż jest człowiek”.

Polska bliżej Nuclear Sharing? Trwają rozmowy z USA

„GW” przypomniała we wtorek, że Polska zgłosiła zainteresowanie przystąpieniem do NATO-wskiego programu DCA, który umożliwia udział państw Sojuszu w programie Nuclear Sharing, czyli korzystanie w razie wojny z amerykańskiej broni jądrowej.

– USA analizują polski wniosek, a rozmowy w tej sprawie przynoszą postępy – cytuje dziennik swoje źródło z NATO.

„GW” napisała, że sprawa jest regularnie przedmiotem polsko-amerykańskich rozmów o bezpieczeństwie. Argumentem za udziałem Polski ma być posiadanie myśliwców F-35A, certyfikowanych do przenoszenia amerykańskich bomb jądrowych B-61. Dziennik przypomniał, że w ramach Nuclear Sharing amerykańskie składy taktycznej broni jądrowej znajdują się obecnie m.in. w Niemczech, Belgii, Holandii, Włoszech i Turcji.

„Największą przeszkodą w rozszerzeniu programu pozostaje kwestia przechowywania bomb w Polsce. Część europejskich sojuszników zwraca uwagę na zapisy traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 1970 r., który zakazuje przekazywania takiego uzbrojenia państwom nieposiadającym go” – pisze „GW”.

Czym jest Nuclear Sharing?

Nuclear Sharing to program NATO, w ramach którego Stany Zjednoczone rozmieszczają broń jądrową na terytoriach wybranych państw członkowskich nieposiadających własnego arsenału nuklearnego.

Obecnie w programie uczestniczą Niemcy, Włochy, Holandia, Belgia i Turcja. Chodzi o amerykańskie bomby grawitacyjne rodziny B61, które w czasie pokoju pozostają pod wyłączną kontrolą i dozorem USA. Ich ewentualne użycie wymagałoby decyzji politycznej w ramach natowskiej Grupy Planowania Nuklearnego, zgody prezydenta USA oraz państwa gospodarza; dopiero wówczas ładunki mogłyby zostać przekazane sojuszniczym samolotom podwójnego przeznaczenia.