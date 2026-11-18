Ukraińskie Siły Powietrzne zostaną wzmocnione kolejnymi zachodnimi samolotami bojowymi. Belgia zadeklarowała przekazanie dziesięciu F-16, a Francja dwóch Mirage 2000-5F. Dostawy mają zostać zrealizowane do końca roku.

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Jak poinformowało w środę rano ukraińskie ministerstwo obrony, łączna wartość belgijskiej pomocy wojskowej w 2026 roku wyniesie 1,1 mld euro. Kwota obejmuje również 100 mln euro przeznaczonych na program PURL, umożliwiający zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy ze środków państw sojuszniczych.

Belgia przekaże F-16, Francja myśliwce Mirage. Ukraina potrzebuje więcej samolotów

Oprócz dziesięciu samolotów F-16 Belgia dostarczy Ukrainie pociski rakietowe do systemów obrony przeciwlotniczej oraz amunicję lotniczą. Francja, poza dwoma myśliwcami Mirage 2000-5F, przekaże stację radiolokacyjną i kierowane bomby lotnicze AASM Hammer.

– Rosja kontynuuje swój powietrzny terror, dlatego jest dla nas ważne, aby w pakietach pomocy pojawiały się środki na rzecz wzmocnienia systemów obrony przeciwlotniczej – powiedział ukraiński minister obrony Jewhenij Chmara, komentując rezultaty spotkania w Ramstein.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek, że jego kraj potrzebuje jeszcze 40 myśliwców F-16. Wyjaśnił, że wiele maszyn znajdujących się już na wyposażeniu ukraińskich Sił Powietrznych jest obecnie naprawianych.

Zełenski zaapelował również do europejskich partnerów o rozważenie przekazania kolejnych samolotów Mirage. Zaznaczył, że mogą one zostać szybciej skierowane do wykonywania zadań bojowych niż francuskie myśliwce Rafale, których wdrożenie wymaga dodatkowego czasu i szkoleń.

Ukraiński prezydent podkreślił także konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości amunicji do samolotów już wykorzystywanych przez ukraińskie lotnictwo. Wezwał sojuszników do potraktowania tej kwestii priorytetowo.

W październiku dostawy amunicji kalibru 20 mm do samolotów F-16 realizowały między innymi Polska i Dania.

Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia i Holandia zwiększają pomoc wojskową

Podczas 37. spotkania w Ramstein kolejne państwa zadeklarowały przekazanie Ukrainie uzbrojenia oraz środków finansowych.

Niemcy zapowiedziały dostawy pocisków rakietowych do systemów obrony przeciwlotniczej IRIS-T. Berlin przekaże ponadto 300 mln dolarów w ramach inicjatywy PURL.

Wielka Brytania zadeklarowała dostawy pocisków przeznaczonych do naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej. Łączna wartość brytyjskiego wsparcia ma wynieść 240 mln funtów.

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Kolejne pakiety pomocy wojskowej zapowiedziały Norwegia i Holandia. Wartość norweskiego wsparcia określono na 800 mln euro, natomiast holenderskiego na 500 mln euro.

Nowe deklaracje dotyczą zarówno wzmocnienia ukraińskiego lotnictwa, jak i systemów obrony przeciwlotniczej, które mają chronić kraj przed rosyjskimi atakami z powietrza.