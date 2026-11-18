Ukraińskie Siły Powietrzne zostaną wzmocnione kolejnymi zachodnimi samolotami bojowymi. Belgia zadeklarowała przekazanie dziesięciu F-16, a Francja dwóch Mirage 2000-5F. Dostawy mają zostać zrealizowane do końca roku.
Jak poinformowało w środę rano ukraińskie ministerstwo obrony, łączna wartość belgijskiej pomocy wojskowej w 2026 roku wyniesie 1,1 mld euro. Kwota obejmuje również 100 mln euro przeznaczonych na program PURL, umożliwiający zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy ze środków państw sojuszniczych.
Oprócz dziesięciu samolotów F-16 Belgia dostarczy Ukrainie pociski rakietowe do systemów obrony przeciwlotniczej oraz amunicję lotniczą. Francja, poza dwoma myśliwcami Mirage 2000-5F, przekaże stację radiolokacyjną i kierowane bomby lotnicze AASM Hammer.
– Rosja kontynuuje swój powietrzny terror, dlatego jest dla nas ważne, aby w pakietach pomocy pojawiały się środki na rzecz wzmocnienia systemów obrony przeciwlotniczej – powiedział ukraiński minister obrony Jewhenij Chmara, komentując rezultaty spotkania w Ramstein.
Czytaj więcej
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował we wtorek partnerom wymianę rakiet zamówionych przez Ukrainę na pociski przechwytujące do systemó...
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek, że jego kraj potrzebuje jeszcze 40 myśliwców F-16. Wyjaśnił, że wiele maszyn znajdujących się już na wyposażeniu ukraińskich Sił Powietrznych jest obecnie naprawianych.
Zełenski zaapelował również do europejskich partnerów o rozważenie przekazania kolejnych samolotów Mirage. Zaznaczył, że mogą one zostać szybciej skierowane do wykonywania zadań bojowych niż francuskie myśliwce Rafale, których wdrożenie wymaga dodatkowego czasu i szkoleń.
Czytaj więcej
Przekazanie Ukrainie 36 belgijskich F-16 utknęło w martwym punkcie. Zgodnie z informacjami „Le Soir”, uzależnione jest to od dostaw nowszych F-35,...
Ukraiński prezydent podkreślił także konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości amunicji do samolotów już wykorzystywanych przez ukraińskie lotnictwo. Wezwał sojuszników do potraktowania tej kwestii priorytetowo.
W październiku dostawy amunicji kalibru 20 mm do samolotów F-16 realizowały między innymi Polska i Dania.
Podczas 37. spotkania w Ramstein kolejne państwa zadeklarowały przekazanie Ukrainie uzbrojenia oraz środków finansowych.
Niemcy zapowiedziały dostawy pocisków rakietowych do systemów obrony przeciwlotniczej IRIS-T. Berlin przekaże ponadto 300 mln dolarów w ramach inicjatywy PURL.
Wielka Brytania zadeklarowała dostawy pocisków przeznaczonych do naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej. Łączna wartość brytyjskiego wsparcia ma wynieść 240 mln funtów.
Czytaj więcej
Polska przekaże Ukrainie dwa samoloty MiG-29 - dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Będzie to część kolejnej donacji, której wartość to ok. 50 mln eur...
Kolejne pakiety pomocy wojskowej zapowiedziały Norwegia i Holandia. Wartość norweskiego wsparcia określono na 800 mln euro, natomiast holenderskiego na 500 mln euro.
Nowe deklaracje dotyczą zarówno wzmocnienia ukraińskiego lotnictwa, jak i systemów obrony przeciwlotniczej, które mają chronić kraj przed rosyjskimi atakami z powietrza.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas