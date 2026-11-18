Według rosyjskich mediów, celem ataku mogły być dwie rafinerie ropy naftowej: Ilska i Afipska (zdjęcie poglądowe).
Według rosyjskich mediów, na które powołuje się portal Ukrainska Prawda, celem ataku mogły być dwie rafinerie ropy naftowej: Ilska i Afipska. Są to największe zakłady tego typu w Kraju Krasnodarskim. Pierwsza z rafinerii może przerabiać około 6,6 mln ton ropy rocznie, druga – około 6,25 mln ton. Oba zakłady produkują m.in. olej napędowy i komponenty benzynowe, a także uczestniczą w zaopatrywaniu rosyjskiej armii. W przeszłości były już kilkukrotnie celem ukraińskich ataków dronowych.
Jak podały rosyjskie media, do ataku doszło około godz. 4.40 czasu lokalnego (godz. 2.40 w Polsce).
Poprzedniej nocy ukraińskie siły zbrojne poważnie uszkodziły Most Krymski, łączący Kraj Krasnodarski z okupowanym Krymem.
Ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu doprowadziły do wyłączenia z eksploatacji ponad 55 proc. rosyjskich mocy przerobowych w sektorze rafineryjnym – oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
– To całkowicie uzasadniona odpowiedź w sytuacji, gdy Rosja odmawia deeskalacji i atakuje naszą infrastrukturę energetyczną – podkreślił ukraiński przywódca.
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