W środę z inicjatywy Marty Nawrockiej rozpocznie się dwudniowa konferencja „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność. Their future. Our responsibility”. Jednym z głównych tematów spotkania będzie ochrona dzieci przed zagrożeniami w sieci. Przed tym wydarzeniem pierwsza dama udzieliła wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. Wyraziła w nim nadzieję, że rozmowy ekspertów, przedstawicieli instytucji publicznych i firm technologicznych pozwolą wypracować rozwiązania, które znajdą praktyczne zastosowanie.

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Marta Nawrocka o wecie do ustawy cyfrowej: Państwo nie jest bezradne

Odnosząc się do prezydenckiego weta do nowelizacji wdrażającej DSA, Marta Nawrocka zwróciła uwagę, że obowiązujące przepisy już teraz dają służbom narzędzia do zwalczania przestępczości internetowej. – Jeżeli chodzi o ustawę wdrażającą DSA, istnieją już przepisy pozwalające zwalczać przestępstwa w internecie i reagować na nielegalne treści. Prezydenckie weto nie pozbawiło policji ani innych służb możliwości działania. Nie można więc przekonywać rodziców, że bez tej ustawy państwo jest bezradne – powiedziała w rozmowie z PAP.

Jak podkreśliła, jej mąż zakwestionował konkretne rozwiązania zawarte w ustawie, które w jego ocenie mogły ograniczać konstytucyjną wolność słowa, a nie samą potrzebę ochrony najmłodszych.

Pierwsza dama przestrzegła również przed wykorzystywaniem ludzkich tragedii do bieżącej walki politycznej. – Nie wolno cynicznie wykorzystywać ludzkich tragedii do prowadzenia politycznych sporów. Szczególnie tak dramatycznych wydarzeń, jak ostatnie ataki w szkołach czy tragedia w Krakowie. Bezpieczeństwo dzieci i wszystkich obywateli jest zbyt ważne, żeby czynić z niego narzędzie politycznej walki – zaznaczyła.

W jej ocenie samo uchwalanie kolejnych ustaw nie wystarczy, by skutecznie chronić obywateli. Konieczne są konkretne działania państwa i właściwe wykorzystanie dostępnych już narzędzi. – Musimy chronić zarówno nasze dzieci, jak i wolność słowa – podkreśliła Marta Nawrocka.

Na czym polegała zawetowana ustawa wdrażająca DSA?

W piątek prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która miała wdrożyć w Polsce rozwiązania związane z unijnym Aktem o usługach cyfrowych (DSA). Celem nowelizacji było stworzenie procedury umożliwiającej szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do nielegalnych treści publikowanych w internecie.

Uzasadniając swoją decyzję w nagraniu opublikowanym w serwisie X, prezydent oświadczył, że nie będzie ulegał szantażom ze strony rządzących, zwłaszcza jeśli stawką ma być bezpieczeństwo i wolność. Przekonywał również, że państwo dysponuje już narzędziami pozwalającymi chronić społeczeństwo przed zagrożeniami w sieci.

Zgodnie z zawetowanymi przepisami sądy i właściwe organy mogłyby wydawać nakazy blokowania treści naruszających prawo. Chodziło m.in. o materiały związane z oszustwami internetowymi, kradzieżą tożsamości, handlem ludźmi, propagowaniem ustrojów totalitarnych, sprzedażą podróbek oraz nielegalnym obrotem towarami. Obowiązek blokowania treści wskazanych w decyzjach organów spoczywałby na dostawcach usług internetowych, w tym platformach cyfrowych. Jednocześnie użytkownicy, których publikacje zostałyby zablokowane, mogliby ubiegać się o przywrócenie dostępu, jeśli doszłoby do błędnej blokady. Wcześniej musieliby jednak skorzystać z systemu zgłaszania treści udostępnianego przez dostawcę usługi.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował w poniedziałek, że rząd zamierza w ciągu kilku tygodni przedstawić nowy projekt ustawy cyfrowej. Jak zapowiedział, dokument ma być konsultowany m.in. z Kancelarią Prezydenta RP.