O zawetowaniu ustawy prezydent Karol Nawrocki poinformował na swojej stronie internetowej i w serwisie X.

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– Nie będę ulegał żadnym szantażom rządzących, tym bardziej, jeśli zakładnikami ma być bezpieczeństwo i wolność. To niemoralne i nieakceptowalne działanie. Państwo ma dziś szeroką paletę możliwości, by chronić obywateli przed przestępcami. Musi mieć tylko wolę, siłę i umiejętność, by z nich skutecznie skorzystać – uzasadnił Karol Nawrocki.

Jak dodał, jeśli jest potrzebne wzmocnienie przepisów, to rząd powinien przygotować odpowiednie propozycje, obecne – jak ocenił – nie są poprawą bezpieczeństwa, ale „próbą nadużycia władzy, by zabezpieczyć własne, polityczne interesy”.

Prezydent zaznaczył, że ustawa „w normalnych warunkach mogłaby trafić do oceny przez Trybunał Konstytucyjny”. – Ale dziś Trybunału nie ma. Trzeba go dopiero odbudować. Weto było więc jedyną możliwością – dodał.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica) zaapelował w czwartek do prezydenta Karola Nawrockiego, aby podpisał drugą ustawę wdrażającą tzw. akt o usługach cyfrowych (DSA2), w praktyce pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie.

Ustawa stanowi drugą część przepisów umożliwiających stosowanie w Polsce uregulowań DSA, unijnego aktu nakładającego odpowiedzialność na platformy takie jak Facebook, TikTok itp. za publikowane na nich treści. W dużym skrócie chodzi o egzekwowanie od platform cyfrowych przestrzegania praw ich użytkowników: szybkie usuwanie nielegalnych i szkodliwych treści, czy odblokowywanie niesłusznie unieruchomionych kont.

Zawetowana ustawa była jedną z dwóch przygotowanych w odpowiedzi na prezydenckie weto nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw z początku roku. Druga z nich – pozwalająca na powołanie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na koordynatora ds. usług cyfrowych – została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego pod koniec września, weszła w życie 6 listopada.

Karol Nawrocki wetuje ustawę o ochronie dzieci w internecie

Ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami. Trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która powinna łączyć ponad politycznymi podziałami. A jednak zawetował - napisał na portalu X premier Donald Tusk.

Prezydent znów powiedział „nie” ustawie o DSA. Co to oznacza dla nas, naszych dzieci i bezpieczeństwa w internecie? – napisał na portalu X rzecznik rządu Adam Szałapka i zamieścił film, w którym wyjaśnia, dlaczego jego zdaniem, prezydent podjął złą decyzję.

Piątek trzynastego. Czarny dzień dla bezpieczeństwa Polek i Polaków w internecie. Prezydent nic nie zrozumiał i ponownie zawetował ustawę cyfrową – napisał na X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski ocenił weto prezydenta jako „skandaliczne”. Prezydent po raz drugi zablokował ustawę, która miała chronić Polaków przed najgroźniejszymi przestępstwami w internecie. Namawianie do samobójstwa. Zlecenia zabójstwa. Materiały, które krzywdzą dzieci. To nie są opinie ani „kontrowersyjne treści”. To są przestępstwa – napisał na X Standerski.

Trudno zrozumieć, dlaczego w czasach, gdy algorytmy promują hejt, nienawiść, głupotę i przemoc, blokuje się ustawę, która miała chronić młode pokolenia. Nie będzie tej ochrony – napisał na platformie X poseł PSL Adam Dziedzic.

Nawrocki chroni przemoc w sieci i bezkarność gigantów cyfrowych – napisał na X europoseł KO Łukasz Kohut.

Posłowie PiS i Konfederacji chwalą prezydenta za weto

Z weta prezydenckiego zadowoleni są posłowie Konfederacji i PiS, który twierdzą, że prezydent blokuje cenzurę w internecie.

Dobra decyzja Prezydenta Karola Nawrockiego. Weto wobec ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wdrażającej unijny Digital Services Act (DSA), zatrzymuje próbę wprowadzenia w Polsce cenzury internetu – napisała na X Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji.

Dobra decyzja Prezydenta. Pytanie, jak przy głosowaniu weta zachowają koleżanki i koledzy z PiS – 8 października klub w większości wstrzymał się przy głosowaniu tej szkodliwej ustawy zamiast być przeciwko, jak większość opozycji – napisał poseł PiS Grzegorz Macko na X.