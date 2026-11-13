Koalicja Obywatelska może liczyć na 30 proc. poparcia, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość uzyskało zaledwie 15,5 proc. – wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Mimo zwycięstwa KO obecna większość parlamentarna straciłaby władzę. O układzie sił w Sejmie mogłoby zdecydować ugrupowanie Rozwój Plus.

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Sondaż partyjny. KO zwiększa przewagę nad PiS

Wynik Koalicji Obywatelskiej oznacza wzrost o 2,8 pkt proc. w porównaniu z poprzednim pomiarem z początku listopada. Jak podaje WP, to największa poprawa wyniku spośród wszystkich uwzględnionych formacji.

Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości, jednak poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego spadło do 15,5 proc. To rezultat niższy o 2,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Wirtualna Polska zwraca uwagę, że tak słabego wyniku PiS nie odnotowano wcześniej w historii dotychczasowych sondaży.

Przewaga KO nad największym konkurentem wynosi obecnie 14,5 pkt proc. W poprzednim pomiarze różnica między ugrupowaniami wynosiła 9 pkt proc.

Konfederacja blisko PiS. Partia Brauna z wynikiem 9,1 proc.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z poparciem 14 proc. Oznacza to wzrost o 0,7 pkt proc. Jej strata do PiS wynosi już tylko 1,5 pkt proc.

Osobno w badaniu uwzględniono Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ugrupowanie może liczyć na 9,1 proc. wskazań, choć w porównaniu z poprzednim pomiarem straciło 2,5 pkt proc.

Do Sejmu weszłaby również Lewica, która uzyskała 6,8 proc. poparcia. Wynik tej formacji obniżył się o 0,3 pkt proc. Z kolei Rozwój Plus odnotował 6,1 proc., poprawiając poprzedni rezultat o 0,9 pkt proc.

Pozostałe ugrupowania znalazłyby się pod progiem wyborczym. PSL uzyskało 4,5 proc. (wzrost o 1,6 pkt proc.), Partia Razem – 3,1 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.), a Polska 2050 – 0,8 proc. Wirtualna Polska podaje również, że 10,1 proc. ankietowanych nie wskazało preferowanej partii.

Podział mandatów w Sejmie. KO i Lewicy zabrakłoby większości

Wirtualna Polska przeliczyła wyniki sondażu na mandaty, wykorzystując metodę prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prognoza zakłada, że Koalicja Obywatelska otrzymałaby 194 miejsca w Sejmie, PiS – 90, Konfederacja – 80, a ugrupowanie Grzegorza Brauna – 45.

Lewica wprowadziłaby 28 posłów, natomiast Rozwój Plus – 23. Oznacza to, że KO i Lewica dysponowałyby łącznie 222 mandatami. Do uzyskania bezwzględnej większości, wynoszącej 231 miejsc, brakowałoby im dziewięciu głosów.

Inaczej wyglądałaby sytuacja po prawej stronie sceny politycznej. PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej miałyby razem 215 posłów. Dołączenie Rozwoju Plus zwiększyłoby ten wynik do 238 mandatów, zapewniając większość parlamentarną.

Rozwój Plus może przesądzić o powstaniu większości

Z wyliczeń przedstawionych przez WP wynika, że Rozwój Plus mógłby odegrać istotną rolę w tworzeniu przyszłego rządu. Jego 23 mandaty pozwoliłyby uzyskać większość również w przypadku współpracy z KO i Lewicą. Taki układ dysponowałby 245 miejscami w Sejmie.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 6–9 listopada 2026 r. metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.