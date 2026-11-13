Do budzącej kontrowersje sytuacji doszło 11 listopada przed spotkaniem Zastalu Zielona Góra z węgierskim zespołem Szolnoki Olajbanyasz, rozgrywanym w ramach FIBA Europe Cup. Gospodarze chcieli uświetnić Narodowe Święto Niepodległości wykonaniem „Mazurka Dąbrowskiego” przed rozpoczęciem rywalizacji.

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Hymn miała zaśpiewać a cappella Zofia Korol z Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Klub otrzymał jednak odmowną decyzję władz FIBA Europe Cup. Jak poinformował Zastal, przekazano ją w dniu meczu, zaledwie kilka godzin przed wyjściem koszykarzy na parkiet. Organizatorzy nie podali powodów swojej decyzji.

Władze zielonogórskiego klubu nie kryły rozczarowania. „Odbieramy to jako brak szacunku dla naszej tradycji i niepodległości. Wiemy, że dla Was zakaz odśpiewania hymnu w takim dniu również będzie niezrozumiały” – napisano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Węgierski zespół poparł pomysł Zastalu

Zastal podkreślił, że inicjatywa spotkała się z aprobatą ze strony przeciwników. Węgierska drużyna zaakceptowała zaproponowany scenariusz i była gotowa uczestniczyć w uroczystości.

„Dziękujemy węgierskiej ekipie i trenerowi Larkasowi za akceptację scenariusza i chęć wspólnego świętowania naszej niepodległości. Dziś w CRS pokażemy jedność także bez hymnu” – przekazał klub, zachęcając kibiców do przyjścia na mecz w biało-czerwonych barwach.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem gospodarzy. Zastal pokonał Szolnoki Olajbanyasz 103:66. Mecz odbył się bez zaplanowanej ceremonii odśpiewania polskiego hymnu.

Podobna sytuacja podczas mistrzostw świata w piłce ręcznej

Nie był to pierwszy przypadek, gdy międzynarodowa federacja nie zgodziła się na niestandardowe wykonanie polskiego hymnu. Podobna sytuacja miała miejsce w styczniu 2023 r. podczas mistrzostw świata w piłce ręcznej organizowanych w Polsce i Szwecji. Przed spotkaniem z Arabią Saudyjską polska federacja zwróciła się do Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) z prośbą o zgodę na wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” przez kibiców, bez podkładu muzycznego. Początkowo wniosek został odrzucony.

Powodem były obowiązujące procedury, zgodnie z którymi przed meczami należało odtwarzać hymny obu państw. Ostatecznie udało się jednak uzyskać zgodę na zmianę oprawy. Przed spotkaniem w katowickim Spodku około 10 tys. kibiców wspólnie wykonało polski hymn a cappella.