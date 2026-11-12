Policjanci ranni w akcji w Krakowie dostaną zapomogę
Gałecka przekazała, że policjanci będą także wspierani w procesie rehabilitacji. - Będziemy ich wspomagali, jeżeli chodzi o koszty rehabilitacji. To wszystko dzieje się na bieżąco - powiedziała rzeczniczka.
- W tych pierwszych dniach policjanci walczyli o życie. Teraz wspieramy ich nie tylko odznaczeniami, bo to też jest niezwykle ważne, ale również w formie materialnej - dodała.
Zapytana o to, czy zapomogi w kwocie po 100 tys. każda to cała pomoc, na jaką mogą liczyć, odparła, że funkcjonariusze otrzymają wsparcie również w momencie przechodzenia rehabilitacji, gdy będą potrzebowali środków finansowych.
- Również wtedy będą mogli liczyć zarówno na policję, jak i na MSWiA - zapewniła.
Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański to funkcjonariusze Komisariatu Policji I w Krakowie, którzy w sobotę podjęli interwencję wobec uzbrojonego napastnika. Ich patrol znajdował się najbliżej miejsca zdarzenia, gdy dyżurny przekazał informację o strzelaninie. Policjanci ruszyli za podejrzanym, a kiedy ten zatrzymał się na ulicy Dietla, doszło do wymiany ognia. Obaj funkcjonariusze zostali ciężko ranni, ale ich działania doprowadziły do obezwładnienia sprawcy i przerwania ataku.
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Kulik to 24-latek z Bielska-Białej. Przed służbą w policja należał do 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego.
Artur Morański ma 27 lat i pochodzi z Powroźnika w okolicach Muszyny. W policja pracuje od 2024 r., a wiosną tego roku dołączył do Komisariatu I w Krakowie. Wcześniej służył w innych krakowskich jednostkach.
Funkcjonariusze odzyskali już przytomność. Czeka ich jeszcze długa rehabilitacja.
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