Gałecka przekazała, że policjanci będą także wspierani w procesie rehabilitacji. - Będziemy ich wspomagali, jeżeli chodzi o koszty rehabilitacji. To wszystko dzieje się na bieżąco - powiedziała rzeczniczka.

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- W tych pierwszych dniach policjanci walczyli o życie. Teraz wspieramy ich nie tylko odznaczeniami, bo to też jest niezwykle ważne, ale również w formie materialnej - dodała.

Policjanci z Krakowa otrzymają też inne wsparcie

Zapytana o to, czy zapomogi w kwocie po 100 tys. każda to cała pomoc, na jaką mogą liczyć, odparła, że funkcjonariusze otrzymają wsparcie również w momencie przechodzenia rehabilitacji, gdy będą potrzebowali środków finansowych.

- Również wtedy będą mogli liczyć zarówno na policję, jak i na MSWiA - zapewniła.

Zamach w Krakowie. Skuteczna akcja policjantów

Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański to funkcjonariusze Komisariatu Policji I w Krakowie, którzy w sobotę podjęli interwencję wobec uzbrojonego napastnika. Ich patrol znajdował się najbliżej miejsca zdarzenia, gdy dyżurny przekazał informację o strzelaninie. Policjanci ruszyli za podejrzanym, a kiedy ten zatrzymał się na ulicy Dietla, doszło do wymiany ognia. Obaj funkcjonariusze zostali ciężko ranni, ale ich działania doprowadziły do obezwładnienia sprawcy i przerwania ataku.

Kulik to 24-latek z Bielska-Białej. Przed służbą w policja należał do 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego.

Artur Morański ma 27 lat i pochodzi z Powroźnika w okolicach Muszyny. W policja pracuje od 2024 r., a wiosną tego roku dołączył do Komisariatu I w Krakowie. Wcześniej służył w innych krakowskich jednostkach.

Funkcjonariusze odzyskali już przytomność. Czeka ich jeszcze długa rehabilitacja.