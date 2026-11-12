„11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości. W 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapie, Polska odrodziła się. Podzielona między trzy imperia, pozbawiona własnego państwa, nigdy nie przestała istnieć: w rodzinach, w kościołach, w wierze swojego narodu” – rozpoczął swój wpis na portalu X zawodnik KSW obecny na Marszu Niepodległości w Warszawie.

Reklama Reklama

Hugo Deux wziął udział w Marszu Niepodległości w Warszawie. Zamieścił wpis na portalu X

W dalszej części swojego wpisu w dwóch językach – po francusku i po polsku – Hugo Deux wyraził swój podziw dla Polaków oraz nawiązał do święta obchodzonego 11 listopada we Francji.

„Właśnie to podziwiam tutaj, odkąd mieszkam w Warszawie. Naród, który wie, ile kosztuje wolność, bo ją kiedyś stracił. Tego samego dnia Francja wspomina swoich poległych z lat 1914-1918. Nasi przodkowie ginęli milionami, abyśmy mogli żyć z podniesionym czołem. Dwa narody, jedna lekcja: niepodległości nie otrzymuje się w darze, trzeba jej strzec. Wiarą, rodziną, pracą. Niech żyje Polska. Vive la France” – napisał.

Pod wpisem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. „Hugo swój chłop! Merci bardzo!”, „Respect Hugo, Niech żyje Polska. Vive la France!”, „Szacunek Hugo”, „Hugo Ty jak nasz”, „Hugo nasz człowiek” – napisali internauci.

Francuski zawodnik MMA Hugo Deux mieszka i trenuje w Warszawie

Hugo Deux jest francuskim zawodnikiem mieszanych sztuk walki (MMA) występującym pod pseudonimem „Nemesis”. Od kilku lat mieszka i trenuje w Warszawie.

Jego zawodowy debiut miał miejsce w 2022 r. w federacji Strife. Od 2024 r. Deux walczy w Konfrontacji Sztuk Walki (KSW). W zawodowym MMA stoczył łącznie osiem walk, z których siedem wygrał (trzy przez nokaut) i jedną przegrał (przez nokaut). W samym KSW jego bilans wynosi cztery zwycięstwa i jedną porażkę.