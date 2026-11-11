Wtorkowe posiedzenie rządu rozpoczęło się minutą ciszy w hołdzie dla osób, które zginęły w Krakowie z rąk terrorysty. Premier Donald Tusk podziękował policjantom, lekarzom, strażnikom miejskim, ratownikom, wolontariuszom i wszystkim, którzy pomogli ofiarom ataku. Po dwóch dniach żałoby narodowej, ogłoszonej przez Karola Nawrockiego, polityka wraca na pierwsze strony gazet.

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Donald Tusk ogłosił publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego

– Mogę ogłosić początek nowej ery – powiedział Donald Tusk, zapowiadając pierwszą od lat publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego. – To naprawdę ważny moment. Mam nadzieję, że będzie to symboliczny koniec wojny o TK. Trybunał zaczął pracę i dzisiaj otrzymam od niego do publikacji w Dzienniku Urzędowym uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, która dotyczy zmiany regulaminu Trybunału – powiedział podczas posiedzenia rządu premier.

Tymczasem przed TK wciąż trwa protest, a prezydent Karol Nawrocki i opozycja twierdzą, że w Trybunale doszło do zamachu stanu. Bogdan Święczkowski nadal uważa się za jego prezesa. Czy decyzja premiera podgrzeje nastroje przed Marszem Niepodległości 11 listopada?

Marsz Niepodległości nie zostanie zdelegalizowany ani zakazany

Wbrew pojawiającym się plotkom Marsz Niepodległości nie zostanie zdelegalizowany ani zakazany.

„Nikt nie zamierza zakazać Marszu Niepodległości. Spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja. Apeluję do wszystkich uczestników o powstrzymanie się od agresji i szacunek wobec policjantów zabezpieczających marsz. Proszę również o zaniechanie kontrmanifestacji, by nie utrudniać utrzymania porządku i bezpieczeństwa na warszawskich ulicach. W tej smutnej chwili liczę na Waszą odpowiedzialność i głęboką refleksję” – napisał szef rządu na portalu X.

Nasze źródła w rządzie przekonują, że premier nie miał innego wyjścia, jak nie przeszkadzać w organizacji manifestacji, choć liczono na to, że w obliczu tragedii do niej nie dojdzie.

– W Krakowie wciąż trwa żałoba. Marsz Niepodległości nie powinien się odbyć, ale nie ma żadnych formalnych powodów, żeby go odwołać – mówi „Rzeczpospolitej” były minister w rządzie Donalda Tuska.

Polityk Koalicji Obywatelskiej uważa, że źle się stało, iż Marsz jest najbardziej widocznym wydarzeniem 11 listopada. Premier nie mógł jednak nic zrobić, ponieważ odwołanie wydarzenia mogłoby doprowadzić do zamieszek. – Kierował się odpowiedzialnością i nie mógł postąpić inaczej – słyszymy w KO.

Marsz narodowców nie zmieni swojego charakteru

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Marsz Niepodległości nie zmieni swojego charakteru. Nie będzie marszem milczenia, lecz – jak przekonują nas organizatorzy – „radosnym świętowaniem”.

– To, czego potrzebują Polacy, to nie dać się zastraszyć. To będzie marsz dla pokrzepienia serc. Będziemy manifestować radośnie i nie będziemy wykorzystywać tragedii – zapowiada w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Rafał Buca, rzecznik Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”.

Czy manifestacja przejdzie przed Trybunałem Konstytucyjnym i Kancelarią Premiera?

– Nie. Marsz Niepodległości ma tradycyjną trasę: od ronda Dmowskiego do Stadionu Narodowego. Nie zboczy w kierunku Trybunału Konstytucyjnego ani Kancelarii Premiera. Marsz Niepodległości jest wydarzeniem wspólnototwórczym, ale też głośnym sygnałem dla rządu, że nie zgadzamy się z decyzjami Donalda Tuska – mówi Rafał Buca.

Udział w Marszu Niepodległości zapowiedział m.in. prezydent Karol Nawrocki. Organizatorzy nie chcą odpowiedzieć, czy weźmie udział w całym wydarzeniu, czy tylko w jego części, ani czy będzie szedł na czele Marszu. – Ze względów bezpieczeństwa nie ujawniamy takich informacji – dodaje Buca. Co z pozostałymi liderami prawicowych ugrupowań?

– Marsz Niepodległości nie jest imprezą biletowaną, więc nie trzeba zgłaszać swojej obecności. Będzie prezydent Nawrocki, pojawi się Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen zachęcał do wzięcia udziału w obchodach. Liczymy, że pojawią się liderzy od centrum na prawo – konkluduje rzecznik Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”.

W stolicy podwyższono stopień gotowości i trwa przygotowanie zabezpieczenia obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Na Krakowskim Przedmieściu stanęły betonowe zapory, a miejskie służby mają zachować szczególną czujność. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnia, że policja jest gotowa na różne scenariusze.

Organizatorzy Marszu Niepodległości spodziewają się rekordowej frekwencji i pół miliona uczestników.