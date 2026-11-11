05:07 Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy w dniu, w którym Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu

Formalnie władzę cywilną w odradzającej się Polsce Rada Regencyjna, powołana przez niemieckiego i austriackiego zaborcę w następstwie wydania w 1916 roku tzw. Aktu 5 listopada zapowiadającego odrodzenie Polski jako królestwa, sprawowała jeszcze do 14 listopada. 16 listopada Piłsudski, posiadający już wówczas pełnię władzy, skierował depeszę notyfikującą powstanie niepodległej Polski do rządów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii, Niemiec. Jako pierwsze niepodległość Polski uznały Niemcy.

Treść depeszy Józefa Piłsudskiego z 16 listopada 1918 roku Jako wódz naczelny armii polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które wystąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych – wzmocnienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym

Józef Piłsudski Foto: PAP

05:04 W Szczecinie podniesiona zostanie polska bandera na promie M/F „Bursztyn”

W rozpoczynającej się o 11 uroczystości chrztu promu i uroczystym podniesieniu na nim polskiej bandery udział weźmie premier Donald Tusk. „Bursztyn” jest drugim z trzech nowoczesnych promów budowanych dla polskiej floty pod marką POLSCA, narodowego operatora promowego utworzonego w wyniku połączenia Unity Line i Polferries.

04:59 Kraków będzie świętował niepodległość w cieniu żałoby po zamachu z 7 listopada

Żałoba w Krakowie, ogłoszona przez prezydenta miasta, Łukasza Gibałę, obowiązuje do 11 listopada (żałoba narodowa w całym kraju obowiązywała w dniach 8-9 listopada). To m.in. dlatego w czasie oficjalnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Pl. Matejki ceremoniał wojskowy zostanie ograniczony – inaczej niż w poprzednich latach nie odbędzie się m.in. zmiana warty honorowej, apel pamięci, nie zostanie oddana salwa honorowa i nie będzie defilady wojskowej na ul. Basztowej. W uroczystościach w Krakowie uczestniczyć będzie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

04:55 W przededniu Narodowego Święta Niepodległości o Marszu Niepodległości w podcaście „Rzecz w tym” mówił Jacek Nizinkiewicz

– Rozmawiałem z organizatorami Marszu Niepodległości i oni nie ukrywają, że to będzie marsz antyrządowy, że to będzie marsz przeciwko rządowi Donalda Tuska – mówił gość podcastu prowadzonego przez Marzenę Tabor-Olszewską.

04:45 Od godziny 14 ulicami Warszawy będzie szedł Marsz Niepodległości

Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi stałą trasą: od Ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego. Jego organizatorem jest stowarzyszenie Marsz Niepodległości. W tym roku hasło Marszu Niepodległości brzmi: „Polak w Polsce gospodarzem”. Prezydent Karol Nawrocki poinformował 6 listopada, że „jak co roku” weźmie udział w Marszu Niepodległości.

Trasa Marszu Niepodległości Foto: PAP

04:42 Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbędą się w Warszawie

Rano prezydent Karol Nawrocki, a także przedstawiciele władz i politycy będą składać wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. Karol Nawrocki wraz z małżonką, Martą Nawrocką, a także m.in. wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą potem udział w mszy za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Po mszy w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki wręczy odznaczenia państwowe, czemu towarzyszyć ma jego pierwsze tego dnia wystąpienie. W samo południe odbędzie się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego – w jej trakcie Karol Nawrocki również wygłosi przemówienie. Prezydent wręczy także nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego.

W związku z zamachem w Krakowie obchodom będą towarzyszyć szczególne środki bezpieczeństwa. Po rekomendacji policji na Krakowskim Przedmieściu ustawiono betonowe zapory, wyłączając ten odcinek z ruchu. W Warszawie obowiązują 11 listopada zakazy noszenia broni oraz używania wyrobów pirotechnicznych.

04:32 11 listopada obchodzony był jako święto niepodległości już w II RP

W 1937 r. Sejm RP ustanowił 11 listopada jako państwowe Święto Niepodległości. Jednak po II wojnie światowej święto zostało zniesione przez komunistyczne władze 22 lipca 1945 ustawą Krajowej Rady Narodowej. W okresie PRL niepodległość celebrowano 22 lipca w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN - święto ustanowione tego dnia nosiło nazwę Narodowego Święta Odrodzenia Polski. Do oficjalnego świętowania 11 listopada Polska wróciła w okresie przemian ustrojowych w 1989 roku - 15 lutego tego roku Sejm PRL przyjął ustawę ustanawiającą Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. Co ciekawe nie zniesiono przy tym Narodowego Święta Odrodzenia Polski i w rezultacie w 1989 roku obchodzono oba święta. 22 lipca przestał być świętem dopiero rok później - 6 kwietnia 1990 roku tzw. Sejm kontraktowy zniósł Narodowe Święto Odrodzenia Polski.

Narodziny II RP Foto: PAP

04:30 W tym roku Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy tuż po zakończeniu żałoby narodowej

7 listopada w Krakowie doszło do zamachu o charakterze terrorystycznym, którego sprawcą był 24-letni Michał Oksiński. Mężczyzna wjechał samochodem na krakowski Rynek Główny i zaczął strzelać z karabinu AR-15 do przypadkowych ludzi. W ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Wśród rannych byli dwaj funkcjonariusze policji – Artur Morański i Jakub Kulik – którzy zdołali zneutralizować zamachowca raniąc go w wymianie ognia. 9 listopada Oksiński zmarł w szpitalu w wyniku doznanych obrażeń.