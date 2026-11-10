Dzień przed 11 listopada, Narodowym Świętem Niepodległości na platformach społecznościowych zaczęły krążyć zdjęcia przedstawiające porozwieszane w Warszawie rzekome ulotki dotyczące Marszu Niepodległości. Na każdej z nich znajduje się kod QR oraz napis „Licytacje ruszyły. Marsz Niepodległości. Odwiedź grupę licytacyjną”.

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Sztuczna inteligencja wykorzystana do stworzenia fałszywych ulotek. Demagog wykrył manipulację

Załączony tam kod QR przekierowuje do strony z grafiką ukazującą sprawcę zamachu w Krakowie z flagą OUN-UPA oraz podpisem „Możemy to powtórzyć 11.11”. Grafika została przerobiona na podstawie prawdziwego zdjęcia, na którym ubrany w maskę przeciwgazową napastnik trzyma tęczową flagę. Choć kod QR jest prawdziwy i działający, to zdjęcia ukazujące rzekome ulotki w różnych częściach Warszawy zostały przerobione za pomocą sztucznej inteligencji.

Dowodzi tego analiza Synth ID, która wykryła użycie narzędzi OpenAI. Informacje o rzekomych ulotkach rozpowszechniał na swoich profilach na Facebooku oraz X Marcin Pietras, przewodniczący okręgu nr 10 Konfederacji Korony Polskiej. Jako pierwszy fałszywe ulotki zdemaskował Demagog, który otrzymał zgłoszenie od swojego czytelnika.

Marsz Niepodległości 2026. Zakaz broni i pirotechniki w Warszawie

W stolicy 11 listopada zgodnie z rozporządzeniem szefa MSWiA obowiązywać będzie zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wprowadził także zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na terenie stolicy.

O godzinie 14.00 na Rondzie Dmowskiego rozpocznie się Marsz Niepodległości, którego uczestnicy przejdą ulicami: Aleje Jerozolimskie, Most Józefa Poniatowskiego, Wybrzeże Szczecińskie oraz Siwca na błonia Stadionu Narodowego. Organizatorem jest stowarzyszenie Marsz Niepodległości. W tym roku marsz przejdzie pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem”.

Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r., a następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r. Święto przywrócono w okresie transformacji ustrojowej w 1989 r. Jest dniem wolnym od pracy.