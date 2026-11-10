Z tego artykułu dowiesz się: Który kluczowy odcinek Kolei Dużych Prędkości zyskał priorytet w nowym harmonogramie prac.

Jak zmiana planów wpłynie na czas podróży między Warszawą, Łodzią a Wrocławiem.

Jaka przyszłość czeka budowę strategicznego, lecz kosztownego tunelu KDP pod Warszawą.

Które elementy projektu „igrek”, kluczowe dla obsługi lotniska, pozostają bez zmian.

Zmienia się harmonogram budowy kolei dużych prędkości (KDP) w ramach programu CPK. Rządowa spółka stawia w pierwszej kolejności na nowe połączenie z Łodzi do Wrocławia zamiast budowy ogromnego i kosztownego, 9-kilometrowego tunelu pod Warszawą. Nowy „wylot” ze stolicy, zapowiadany na 2032 r., powstanie w drugiej kolejności i zdecydowanie później, niż dotychczas zakładano.

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– Najpierw potrzebujemy odcinka wrocławskiego od Sieradza do Kępna, dla którego mamy już decyzję środowiskową. Tylko ten fragment, wraz z obecnie trwającą modernizacją, pozwoli skrócić czas przejazdu z Łodzi do Wrocławia o 70 minut – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Piotr Malepszak, rządowy pełnomocnik ds. CPK oraz wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej.

Jak powiedział nam pełnomocnik, zmiana wynika z analizy potencjału obu inwestycji. Do tej pory najszybsze pociągi dalekobieżne z Warszawy do Wrocławia jeżdżą naokoło – przez Częstochowę i Opole. Wynika to z historycznych uwarunkowań sięgających jeszcze czasów zaborów. Przez dekady w Polsce nie zbudowano połączenia kolejowego Warszawy z Wrocławiem, które wykorzystywałoby najkrótszą potencjalną trasę od Sieradza na południowy zachód. Zmianę ma przynieść „igrek”. Wydarzy się to jednak prawdopodobnie dopiero w 2035 r.

Szybka kolej dojedzie do Wrocławia. Ma znacznie skrócić czas przejazdu

Wspomniany odcinek o długości 67 km, od Sieradza do Kępna, to brakujący element istniejącej kolejowej układanki. Jak słyszymy, po jego wybudowaniu przez spółkę CPK nowa linia połączy się z obecnie modernizowaną siecią (linią kolejową nr 181 w stronę Oleśnicy).

– Umożliwi to skrócenie czasu przejazdu na trasie Wrocław-Warszawa do poniżej trzech godzin, przy założeniu, że powstanie również tunel KDP w Retkini, o który jestem spokojny (budowa tunelu ma zakończyć się w 2029 r. – red.) – mówi nam Malepszak.

Wspomniana równoległa modernizacja linii kolejowej nr 181 – na odcinku od Kępna do Oleśnicy – potrwa do 2029 r. Prowadzi ją już PKP PLK, która zapowiada podniesienie prędkości przejazdowej do 160 km/h.

Pierwsza linia KDP połączy lotnisko ze stolicą i Łodzią

Zapowiedź ministra nie oznacza zmiany harmonogramu na odcinku w pobliżu nowego lotniska. Linia „igrek”, projektowana jeszcze za poprzednich władz, ma bowiem dwa główne zadania. Pierwszym jest połączenie Portu Polska z aglomeracjami warszawską i łódzką. To ma nastąpić do 2032 r. – ten termin na razie pozostaje bez zmian. Prezes CPK Piotr Borys potwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że przetargi na trzy odcinki (Kotowice – Port Polska – węzeł bolimowski) zostaną ogłoszone w 2026 i 2027 r.

Drugim zadaniem jest nadrobienie historycznego braku najkrótszej trasy do Wrocławia. Co więcej, na odcinku Sieradz-Kępno prowadzonym po nowym śladzie od razu zaprojektowano parametry KDP, czyli linii umożliwiającej kursowanie pociągów z prędkością 320–350 km/h.

Co dalej z tunelem pod Warszawą?

Zmiana oznacza jednak znaczne przesunięcie w czasie budowy tunelu „wylotowego” z Warszawy Zachodniej w stronę Kotowic. Jak słyszymy, potencjalna inwestycja skróci czas przejazdu do nowego lotniska jedynie o kilka minut, jednak jest niezwykle ważna dla poprawy przepustowości.

Spółka CPK ma już decyzję lokalizacyjną zarówno dla trasy podziemnej, jak i dla kolejnego fragmentu prowadzącego do Kotowic. Wiadomo jednak, że budowa tych odcinków będzie niezwykle skomplikowana. Tunel ma zostać poprowadzony na głębokości do 40 metrów. Na tym odcinku pociągi będą rozpędzać się do ponad 200 km/h.

Kolejny fragment, prowadzący do Kotowic, będzie już przebiegał na powierzchni, przez gęsto zabudowane tereny gmin Ożarów Mazowiecki, Brwinów i Pruszków. Zarówno mieszkańcy, jak i władze obawiają się znacznych uciążliwości. Przykłady inwestycji drogowych o podobnej skali (np. S7 pod Krakowem czy S50 w aglomeracji warszawskiej) pokazują, że należy spodziewać się długiego procesu inwestycyjnego i możliwych odwołań, które mogą opóźnić rozpoczęcie budowy.