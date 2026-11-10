Jak informuje portal Podróże Gazeta.pl, w listopadzie klienci linii Ryanair mogą się spodziewać szeregu zmian. Poza tym, że pasażerowie będą musieli pojawiać się wcześniej przy stanowisku odpraw, jest też korzystna dla części podróżnych nowość.

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Na czym polegają korzystniejsze zasady? 72 godziny zamiast doby

Na korektę w regulaminie przewoźnika, która przeszła bez echa, jako pierwsi zwrócili uwagę czytelnicy serwisu fly4free.pl. Jak wynika ze zaktualizowanego artykułu 6.2.3 regulaminu Ryanaira, okno darmowej odprawy internetowej dla klientów z losowym przydziałem miejsc zostało wydłużone z 24 do 72 godzin przed wylotem. Zamknięcie systemu odpraw następuje – bez zmian – na 2 godziny przed startem.

Dla osób szukających oszczędności to spore ułatwienie. Przez ostatnie lata Ryanair sukcesywnie skracał ten czas, co stanowiło zachętę do płatnego wyboru fotela. Do 2016 r. klienci mieli 7 dni na darmową odprawę. W latach 2016–2021 stopniowo skracano ten okres do 96, 48 i ostatecznie 24 godzin. Obecnie ponownie wydłużono limit czasu do 72 godzin.

Osoby decydujące się na płatny wybór konkretnego miejsca wciąż mogą odprawić się nawet 60 dni przed planowanym lotem.

Wcześniej przy okienku. Zmiany na lotniskach

Wydłużenie czasu na odprawę online to nie jedyna modyfikacja. Pasażerowie Ryanair podróżujący z bagażem rejestrowanym muszą pamiętać o nowym harmonogramie pracy stanowisk odprawy bagażowej (check-in) na lotniskach.

Od 10 listopada wszystkie stanowiska odprawy i nadawania bagażu są zamykane dokładnie 60 minut przed planowanym odlotem. Dotychczas zamknięcie następowało na 40 minut przed startem. Pasażerowie tracą zatem 20 minut zapasu, co powoduje konieczność wcześniejszego przybycia na lotnisko.

Przedstawiciele przewoźnika tłumaczą, że decyzja ma się przyczynić do zminimalizowania opóźnień oraz skrócenia kolejek przed kontrolą bezpieczeństwa w okresach wzmożonego ruchu.

Zmianie towarzyszy także stopniowe wdrażanie nowych samoobsługowych kiosków bagażowych. Klienci przy użyciu aplikacji mobilnej Ryanaira będą mogli samodzielnie wydrukować zawieszkę bagażową i nadać walizkę bez konieczności oczekiwania w kolejce do okienka.