Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy zajął się sprawą we wtorek. – Oskarżona została uznana za winną zarzucanych czynów – przekazał PAP rzecznik prasowy ds. karnych sędzia Sądu Okręgowego Maciej Czajka.

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Oskarżona weterynarz Hanna L. została skazana na karę pozbawienia wolności na pół roku z warunkowym zawieszeniem na dwa lata oraz grzywnę w wysokości 5 tys. zł. Orzeczono wobec niej pięcioletni zakaz prowadzenia zajęć dydaktycznych związanych z wykorzystywaniem zwierząt, sąd nakazał jej również zapłacić 10 tys. zł nawiązki na rzecz fundacji działającej na rzecz zwierząt oraz opłacić koszty postępowania.

Karpie zabite bez ogłuszenia. Zapadł wyrok

Sprawę uśmiercenia podczas zajęć dydaktycznych 18 ryb bez ich wcześniejszego ogłuszenia nagłośniła Fundacja Viva!. W 2023 r. opublikowała ona nagranie z zajęć praktycznych z chorób ryb na kierunku weterynaryjnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Fundacja zawiadomiła prokuraturę i była oskarżycielem posiłkowym w procesie. Prokuratura oskarżyła wykładowczynię o wykorzystanie żywych karpi bez uzyskania zgody lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Hanna L. przez 45 lat zajmowała się tematyką chorób ryb, od 1980 do 2025 r. była pracownikiem naukowym, pracę na Uniwersytecie Rolniczym zakończyła w ubiegłym roku. W związku z doniesieniami medialnymi o znęcaniu się nad rybami uczelnia wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec wykładowczyni – nie wykazało ono nieprawidłowości.

Przed sądem była wykładowczyni przekonywała, że działała w dobrej wierze i nie dopuszczała możliwości znęcania się nad zwierzętami. - Nie wyobrażam sobie, żeby można było znęcać się nad zwierzętami i pracować w tej samej dziedzinie 45 lat – mówiła weterynarz w październiku 2025 r. podczas rozprawy rozpoczynającej proces.

Sędzia Tomasz Rutkowski (C) i obrońca oskarżonej Hanny L., aplikant adwokacki Artur Lechowicz (P) na sali Sądu Rejonowego w Krakowie Foto: PAP/Łukasz Gągulski

L. podkreśliła, że jest osobą szczególnie wrażliwą na krzywdę zwierząt. Mówiła, że sposób uśmiercania ryb w celach dydaktycznych wybrała, kierując się wiedzą przekazaną przez prof. Jerzego Antychowicza, autorytet w dziedzinie ichtiologii. Profesor – jak relacjonowała – uważał, że najbardziej humanitarny sposób uśmiercenia ryby to przecięcie jej rdzenia kręgowego bez ogłuszania, bo ogłuszanie, mówiła, nie jest dla ryb, lecz dla ludzi.

W Polsce za znęcanie się nad zwierzętami lub ich zabicie grozi do trzech lat więzienia, a w przypadku szczególnego okrucieństwa – do pięciu lat.