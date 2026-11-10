Gdyby na Ukrainie doszło do drugiej tury wyborów prezydenckich, w której zmierzyliby się Wałerij Załużny i Wołodymyr Zełenski, były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy mógłby liczyć na 36,4 proc. głosów, a urzędujący prezydent – na 25,3 proc. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez ośrodek Active Group.

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Sondaż: kto wygrałby pierwszą turę wyborów na Ukrainie

Pierwszą turę, gdyby głosowanie odbyło się w najbliższym czasie, wygrałby Zełenski z wynikiem 18 proc. Drugie miejsce zająłby Załużny (10,5 proc.), a trzecie – były prezydent Petro Poroszenko (9,6 proc.).

Za czołową trójką uplasowali się mer Charkowa Ihor Terechow z poparciem 6,6 proc., były minister obrony Mychajło Fedorow (5,4 proc.) oraz szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow (4,6 proc.). Głos na Andrija Biłeckiego, dowódcę 3. Korpusu Armijnego Sił Zbrojnych, oddałoby 3,7 proc. respondentów. Deputowany Dmytro Razumkow może liczyć na 3,2 proc., a liderka partii „Batkiwszczyna” Julia Tymoszenko – na 3,1 proc.

Załużny czy Zełenski? Druga tura wyborów prezydenckich

Prowadzenie w pierwszej turze nie gwarantowałoby jednak Zełenskiemu reelekcji. W bezpośrednim pojedynku z Załużnym obecny prezydent przegrałby wyraźnie – 25,3 proc. wobec 36,4 proc. dla byłego głównodowodzącego. Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby rywalem Zełenskiego w drugiej turze był Petro Poroszenko. W takim scenariuszu zwycięstwo odniósłby urzędujący prezydent.

Korupcja na Ukrainie. Co Ukraińcy wiedzą o operacji „Kartagina”

Autorzy badania zapytali także o niedawne skandale korupcyjne i o to, jak wpływają one na postrzeganie władz.

Aż 91,4 proc. ankietowanych słyszało o ostatnich działaniach w ramach operacji „Kartagina”, którą prowadzą Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP). Na początku listopada zatrzymano w jej toku generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i wysokich rangą funkcjonariuszy policji. Są podejrzewani o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, która za łapówki miała chronić oszukańcze centra telefoniczne.

Opublikowanym w tej sprawie materiałom NABU ufa 68,1 proc. badanych. Brak zaufania do nich deklaruje 21,1 proc.

Kto odpowiada za korupcję w czasie wojny? Zełenski na drugim miejscu

Pytani szerzej o odpowiedzialność za korupcję w czasie wojny, respondenci najczęściej wskazywali rząd i ministrów (55 proc.) oraz prezydenta (49,2 proc.). Kolejne miejsca zajęli szefowie resortów siłowych i organów ścigania (42,6 proc.), przedstawiciele Biura Prezydenta (41,5 proc.) oraz deputowani do Rady Najwyższej (30,9 proc.).

Według 59,1 proc. ankietowanych Zełenski jest powiązany z korupcją na najwyższych szczeblach władzy. Przeciwnego zdania jest 24,8 proc. respondentów, a 16,1 proc. nie potrafi tego ocenić.

Zdecydowana większość Ukraińców – 90,6 proc. – uważa przy tym, że o podejrzeniach korupcyjnych wobec przedstawicieli władz trzeba mówić otwarcie, również w czasie wojny.

Badanie zrealizowano 8 listopada metodą internetową na próbie 1000 obywateli Ukrainy, którzy ukończyli 18 lat. Jak zapewnia Active Group, próba była reprezentatywna pod względem wieku, płci i regionu zamieszkania, przy czym nie objęto nią terytoriów okupowanych. Maksymalny błąd statystyczny wynosi według ośrodka 3,1 pkt proc.