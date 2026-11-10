W poniedziałek prezydent USA Donald Trump przekazał, że FBI zajmuje się sprawą romansu Jensena Huanga, prezesa Nvidii, z chińską bizneswoman, która ma być szpiegiem Pekinu.

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Trump przyznał, że zarzuty wobec Huanga, jednego z jego najbliższych sojuszników w Dolinie Krzemowej, go „zdumiały”. Jak relacjonował, rozmawiał już z szefem Nvidii, a ten zapewnił go, że nie wiedział, iż kobieta jest szpiegiem.

Akcje Nvidii spadają. Zarząd wszczął wewnętrzne dochodzenie

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji akcje Nvidii były o ponad 4 proc. tańsze. To reakcja na decyzję rady dyrektorów spółki, która zleciła wewnętrzne dochodzenie mające ustalić, czy Huang stał się celem działań obcego wywiadu.

Ogłoszone w niedzielę postępowanie wywołało pytania o przyszłość 63-letniego Huanga. Stawka jest wysoka: Nvidia to najcenniejszy producent chipów na świecie, a jej prezes jest najskuteczniejszym ambasadorem boomu na sztuczną inteligencję. W komunikacie do pracowników Huang przyznał, że był niewierny żonie, nie ujawnił jednak szczegółów tej relacji.

Jensen Huang – gwiazda rocka świata technologii

Huang, nieodłącznie kojarzony ze skórzaną kurtką, cieszy się na całym świecie statusem gwiazdy rocka. Szczególnie w Azji, gdzie często swobodnie spotyka się z fanami, pozuje do selfie i rozdaje autografy.

Według danych LSEG jest piątym co do wielkości akcjonariuszem Nvidii – ma ok. 3,6 proc. udziałów. Mocno trzyma stery firmy dzięki nietypowo płaskiej strukturze organizacyjnej, w której bezpośrednio jemu podlegają dziesiątki menedżerów.

W odróżnieniu od Meta Platforms Marka Zuckerberga czy SpaceX Elona Muska Nvidia nie ma jednak akcji o podwójnej klasie głosów, które dawałyby współzałożycielowi większościową kontrolę nad głosami w spółce.

Trump wiedział o relacji Huanga? Doniesienia „New York Timesa”

Jak podał „New York Times”, Trump otrzymał informacje o związku Huanga z kobietą oraz o tym, że przekazywała ona dane chińskim władzom. Prezydent miał jednak zdecydować, że nie podejmie w tej sprawie żadnych działań.

Pekin odrzuca oskarżenia. – Tak zwana narracja o chińskim szpiegu to całkowicie bezpodstawne oskarżenie, oszczerstwo i nagonka – oświadczył na konferencji prasowej w Pekinie rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun.

Jensen Huang i Donald Trump. Medal i akcje Nvidii w portfelu prezydenta

Bliskie relacje Huanga z Trumpem zbiegły się w czasie z kilkoma korzystnymi dla Nvidii decyzjami politycznymi. Prezydent nie szczędził szefowi spółki pochwał, a w październiku uhonorował go najwyższym w USA odznaczeniem za osiągnięcia naukowe.

Tego samego dnia, w którym wręczył Huangowi wyróżnienie, Trump ujawnił, że latem kupił akcje Nvidii o wartości do 1,6 mln dolarów i sprzedał papiery spółki warte do 1 mln dolarów.

„Jensen to Nvidia”. Co dalej z prezesem Nvidii?

Nvidia zapewniła, że rada dyrektorów ma zaufanie do Huanga, którego wielu na Wall Street uważa za najważniejszą postać podtrzymującą hossę na spółkach związanych ze sztuczną inteligencją. Analitycy przyznają, że kwestia sukcesji budzi niepewność, ale większość z nich nie spodziewa się, by dochodzenie skończyło się odejściem wieloletniego prezesa.

– Nvidia nie jest zwyczajną firmą, a Jensen nie jest zwyczajnym prezesem. On jest Nvidią, wyraźnie wyznacza długoterminową strategię i kierunek, a większością sznurków w firmie pociąga osobiście – ocenił Stacy Rasgon, analityk Bernsteina.

Pozew zbiorowy akcjonariuszy Nvidii

Akcjonariusze Nvidii szybko przeszli do działania. Już w poniedziałek złożyli przeciwko Huangowi i spółce pozew, który ma być pozwem zbiorowym. Zarzucają w nim oszukanie inwestorów przez zatajenie powiązań prezesa z osobą podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin.

Ustawodawcy i działacze powiedzieli agencji Reutera, że w świetle doniesień o relacji Huanga z podejrzaną o pracę dla chińskiego wywiadu Kongres chętniej przyjmie przepisy ograniczające Chinom dostęp do chipów do sztucznej inteligencji.

Lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries oświadczył w poniedziałek, że Kongres potrzebuje więcej odpowiedzi. Wezwał też Izbę do uchwalenia corocznej ustawy o obronności, która zawiera ograniczenia sprzedaży chipów do Chin.



