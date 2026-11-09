Prezydent USA Donald Trump nie zamierza na razie wskazywać swojego następcy w Partii Republikańskiej. W ostatnich wypowiedziach sugerował nawet, że może całkowicie zrezygnować z udzielenia poparcia któremukolwiek z kandydatów w prawyborach prezydenckich w 2028 roku.

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Jak zwraca uwagę dziennik „USA Today”, podczas niedawnego wywiadu dla programu „60 Minutes” telewizji CBS Trump przyznał, że nie musi angażować się w walkę o partyjną nominację. Kilka dni wcześniej powiedział tej samej gazecie, że nie rozmawiał z wiceprezydentem J.D. Vance'em o ewentualnym poparciu jego kandydatury.

– Nie jestem nawet pewien, czy Vance ma taką opcję – powiedziała „USA Today” osoba z otoczenia wiceprezydenta, odnosząc się do możliwości zdystansowania się przez niego od Trumpa.

– Gdyby próbował zdystansować się od Trumpa, ten by go zasztyletował – dodał rozmówca gazety.

J.D. Vance obwinił wojnę z Iranem za porażkę republikanów

Sytuacja wiceprezydenta skomplikowała się po wyborach środka kadencji, w których republikanie ponieśli dotkliwą porażkę. Vance opublikował wówczas na platformie X wpis, w którym wskazał wojnę z Iranem jako jedną z głównych przyczyn przegranej.

Zdaniem portalu „The Bulwark” ostatnie wypowiedzi Trumpa mogą być sygnałem, że prezydent zamierza ukarać wiceprezydenta za takie stanowisko.

Już dzień po wyborach Trump powiedział dziennikarzom, że „być może Vance nie wystartuje w wyborach”.

Tymczasem sam wiceprezydent deklarował wcześniej, że spodziewa się poparcia Trumpa, jeśli zdecyduje się ubiegać o prezydenturę.

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„New York Times” ocenił w piątek, że odcięcie się od prezydenta po przegranych wyborach do Kongresu mogłoby pomóc Vance'owi w budowaniu własnej pozycji politycznej. Byłoby to jednak niezwykle trudne ze względu na jego dotychczasowe związki z Trumpem i ruchem MAGA.

Były republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Newt Gingrich stwierdził, że skala wyborczej porażki partii jest tak duża, iż obecnie nie można wskazać zdecydowanego faworyta do nominacji prezydenckiej w 2028 roku.

Donald Trump może zaszkodzić Vance'owi. Sondaże pokazują spadek popularności

Przyszłość polityczną wiceprezydenta skomentował również John Bolton, były doradca Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego i były ambasador USA przy ONZ.

Jego zdaniem pod koniec 2027 roku Trump może być już „tak toksyczną marką”, że Vance, nawet po uzyskaniu nominacji Partii Republikańskiej, miałby bardzo duże trudności w kampanii prezydenckiej.

Problemy wiceprezydenta pokazują również badania opinii publicznej. Według październikowego sondażu, na który powołał się „Newsweek”, negatywnie ocenia go 44 proc. respondentów.

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CNN zwróciła uwagę, że od początku urzędowania notowania Vance'a pogorszyły się o 18 pkt proc., a wśród wyborców niezależnych aż o 30 pkt proc.

Według stacji jest on najmniej popularnym republikańskim wiceprezydentem na tym etapie sprawowania urzędu.

Ostatecznie Vance nie ogłosił jeszcze, czy wystartuje w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Trump nie wskazał natomiast polityka, któremu zamierza przekazać przywództwo w ruchu MAGA.