J.D. Vance
Prezydent USA Donald Trump nie zamierza na razie wskazywać swojego następcy w Partii Republikańskiej. W ostatnich wypowiedziach sugerował nawet, że może całkowicie zrezygnować z udzielenia poparcia któremukolwiek z kandydatów w prawyborach prezydenckich w 2028 roku.
Jak zwraca uwagę dziennik „USA Today”, podczas niedawnego wywiadu dla programu „60 Minutes” telewizji CBS Trump przyznał, że nie musi angażować się w walkę o partyjną nominację. Kilka dni wcześniej powiedział tej samej gazecie, że nie rozmawiał z wiceprezydentem J.D. Vance'em o ewentualnym poparciu jego kandydatury.
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– Nie jestem nawet pewien, czy Vance ma taką opcję – powiedziała „USA Today” osoba z otoczenia wiceprezydenta, odnosząc się do możliwości zdystansowania się przez niego od Trumpa.
– Gdyby próbował zdystansować się od Trumpa, ten by go zasztyletował – dodał rozmówca gazety.
Sytuacja wiceprezydenta skomplikowała się po wyborach środka kadencji, w których republikanie ponieśli dotkliwą porażkę. Vance opublikował wówczas na platformie X wpis, w którym wskazał wojnę z Iranem jako jedną z głównych przyczyn przegranej.
Zdaniem portalu „The Bulwark” ostatnie wypowiedzi Trumpa mogą być sygnałem, że prezydent zamierza ukarać wiceprezydenta za takie stanowisko.
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Już dzień po wyborach Trump powiedział dziennikarzom, że „być może Vance nie wystartuje w wyborach”.
Tymczasem sam wiceprezydent deklarował wcześniej, że spodziewa się poparcia Trumpa, jeśli zdecyduje się ubiegać o prezydenturę.
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„New York Times” ocenił w piątek, że odcięcie się od prezydenta po przegranych wyborach do Kongresu mogłoby pomóc Vance'owi w budowaniu własnej pozycji politycznej. Byłoby to jednak niezwykle trudne ze względu na jego dotychczasowe związki z Trumpem i ruchem MAGA.
Były republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Newt Gingrich stwierdził, że skala wyborczej porażki partii jest tak duża, iż obecnie nie można wskazać zdecydowanego faworyta do nominacji prezydenckiej w 2028 roku.
Przyszłość polityczną wiceprezydenta skomentował również John Bolton, były doradca Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego i były ambasador USA przy ONZ.
Jego zdaniem pod koniec 2027 roku Trump może być już „tak toksyczną marką”, że Vance, nawet po uzyskaniu nominacji Partii Republikańskiej, miałby bardzo duże trudności w kampanii prezydenckiej.
Problemy wiceprezydenta pokazują również badania opinii publicznej. Według październikowego sondażu, na który powołał się „Newsweek”, negatywnie ocenia go 44 proc. respondentów.
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CNN zwróciła uwagę, że od początku urzędowania notowania Vance'a pogorszyły się o 18 pkt proc., a wśród wyborców niezależnych aż o 30 pkt proc.
Według stacji jest on najmniej popularnym republikańskim wiceprezydentem na tym etapie sprawowania urzędu.
Ostatecznie Vance nie ogłosił jeszcze, czy wystartuje w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Trump nie wskazał natomiast polityka, któremu zamierza przekazać przywództwo w ruchu MAGA.
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