Reza Pahlawi dla „Rz”: Trump powinien wbić ostatni gwóźdź do trumny reżimu ajatollahów

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Zwolennicy Rezy Pahlawiego demonstrowali 7 listopada we Frankfurcie
Gdy wyjechałem z Iranu, miałem 17 i pół roku. Było to w lipcu 1978 r., sześć miesięcy przed tym, jak Iran opuścili moi rodzice. Wyjechałem dzień po zakończeniu szkoły średniej, miałem jeszcze niewielkie przyjęcie z kolegami z klasy. Musiałem się szybko pakować, bo czekał na mnie trening w siłach powietrznych w Teksasie. Po drodze zatrzymałem się na 10 dni w Anglii, by odbyć spotkanie z brytyjską rodziną królewską i załatwić inne tego typu sprawy. Treningi lotnicze w USA zaplanowano na około rok, a potem miałem wrócić do Iranu. Ale w połowie treningów zaczęła się rewolucja. Od tej pory jesteśmy na wygnaniu. Nie mam wspomnień związanych z niepokojami społecznymi, bo za mojej obecności nie dało się ich dostrzec. Moje rodzeństwo kilka miesięcy później słyszało rewolucyjne hasła na ulicach. Ja nie, bo byłem za granicą.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas