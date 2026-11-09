Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) zatrzymali w ciągu ostatniej doby sześć osób na terenie kilku województw. To autorzy internetowych wpisów dotyczących sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych.

Jak poinformowało w poniedziałek CBZC, wśród zatrzymanych jest pięciu Polaków i obywatel Ukrainy. Wszyscy przyznali się do publikowania nieprawdziwych informacji.

Fałszywe informacje o strzelaninie w Krakowie. Policja monitoruje internet

Funkcjonariusze prowadzą monitoring sieci w poszukiwaniu treści mogących wskazywać na zagrożenie życia lub zdrowia. Chodzi między innymi o wiadomości publikowane po sobotniej tragedii.

„W internecie pojawiają się wiadomości, które mają wywołać chaos, panikę i dezinformację. Ich twórcy wykorzystują tragedię, chcąc zaistnieć w social mediach. Publikują wymyślone treści, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swoich działań” podkreślili funkcjonariusze CBZC.

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Jak przekazali, jednym z powodów zamieszczania takich informacji była chęć zrobienia żartu. Policjanci zwrócili również uwagę, że nieprawdziwe wiadomości bywają bezrefleksyjnie rozpowszechniane przez kolejnych użytkowników internetu.

„Reakcja służb jest natychmiastowa na każdą taką sytuację” zapewniło CBZC.

Policja przypomniała, że anonimowość w internecie jest pozorna, a publikowanie tego rodzaju treści może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Strzelanina w Krakowie. Sześć osób nie żyje, sprawca zmarł w szpitalu

Do tragedii doszło w sobotę po południu. Zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na krakowski Rynek Główny i zaczął strzelać do znajdujących się tam ludzi. Podczas wymiany ognia z policjantami został postrzelony i zatrzymany.

W jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli cztery sztuki broni, w tym dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety, a także około 500 sztuk amunicji. Mężczyzna miał pozwolenie na broń, nie był wcześniej karany ani notowany przez policję.

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W ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji. Sprawca w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie zmarł w poniedziałek rano.

W domu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono również ciała trzech osób: jego 53-letniego ojca, 52-letniej matki oraz 21-letniej siostry. Według wstępnych ustaleń na ich ciałach znajdowały się obrażenia postrzałowe.