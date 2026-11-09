Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) zatrzymali w ciągu ostatniej doby sześć osób na terenie kilku województw. To autorzy internetowych wpisów dotyczących sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych.
Jak poinformowało w poniedziałek CBZC, wśród zatrzymanych jest pięciu Polaków i obywatel Ukrainy. Wszyscy przyznali się do publikowania nieprawdziwych informacji.
Funkcjonariusze prowadzą monitoring sieci w poszukiwaniu treści mogących wskazywać na zagrożenie życia lub zdrowia. Chodzi między innymi o wiadomości publikowane po sobotniej tragedii.
„W internecie pojawiają się wiadomości, które mają wywołać chaos, panikę i dezinformację. Ich twórcy wykorzystują tragedię, chcąc zaistnieć w social mediach. Publikują wymyślone treści, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swoich działań” – podkreślili funkcjonariusze CBZC.
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Jak przekazali, jednym z powodów zamieszczania takich informacji była chęć zrobienia żartu. Policjanci zwrócili również uwagę, że nieprawdziwe wiadomości bywają bezrefleksyjnie rozpowszechniane przez kolejnych użytkowników internetu.
„Reakcja służb jest natychmiastowa na każdą taką sytuację” – zapewniło CBZC.
Policja przypomniała, że anonimowość w internecie jest pozorna, a publikowanie tego rodzaju treści może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.
Do tragedii doszło w sobotę po południu. Zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na krakowski Rynek Główny i zaczął strzelać do znajdujących się tam ludzi. Podczas wymiany ognia z policjantami został postrzelony i zatrzymany.
W jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli cztery sztuki broni, w tym dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety, a także około 500 sztuk amunicji. Mężczyzna miał pozwolenie na broń, nie był wcześniej karany ani notowany przez policję.
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W ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji. Sprawca w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie zmarł w poniedziałek rano.
W domu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono również ciała trzech osób: jego 53-letniego ojca, 52-letniej matki oraz 21-letniej siostry. Według wstępnych ustaleń na ich ciałach znajdowały się obrażenia postrzałowe.
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