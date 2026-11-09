Zamknięty dojazd do Rynku Głównego w Krakowie
O zatrzymaniach poinformowała w poniedziałek Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziennikarze pytali ją, czy po ataku w Krakowie służby obserwują internet i czy dostrzegają tam niepokojące sygnały.
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– CBZC i Policja prowadzą cały czas działania w sieci, nie tylko po tragedii, która wydarzyła się w Krakowie – odpowiedziała rzeczniczka resortu. Potwierdziła przy tym, że od soboty do poniedziałku Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało w związku z tym atakiem pięć osób.
Do zatrzymań dochodziło w różnych regionach kraju. Według Gałeckiej aktywność zatrzymanych mogła potencjalnie stanowić zagrożenie.
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– CBZC i Policja są bardzo mocno wyczuleni po ataku w Krakowie na ewentualnych naśladowców takich działań – zaznaczyła przedstawicielka MSWiA.
Jak wyjaśniła Gałecka, materiały, którym przyglądała się policja, dotyczyły gloryfikowania zamachu przeprowadzonego w Krakowie. – Te treści budzą niepokój. (...) Są to osoby, które w pewien sposób mogły być naśladowcami działań Michała O. – oceniła rzeczniczka MSWiA.
Atak na Rynku Głównym w Krakowie miał miejsce w sobotę. 24-letni Michał O. wjechał autem na płytę rynku, po czym zaczął strzelać z broni długiej do przypadkowych przechodniów. Śmierć poniosło sześć osób. Rannych zostało 16, wśród nich dwóch policjantów oraz sam napastnik, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.
Policjanci, którzy weszli do mieszkania rodziny sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim, znaleźli tam ciała trzech jego najbliższych krewnych: ojca, matki i siostry.
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