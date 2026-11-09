7 listopada 24-letni Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego uzbrojony w karabin maszynowy AR-15 zastrzelił w Krakowie sześć osób. Kolejne 16 ranił. Śmiertelny rajd zaczął na Rynku Głównym. Postrzelony przez dwóch próbujących obezwładnić go policjantów, przeszedł kilka operacji ratujących życie. Ostatecznie małopolska policja w poniedziałek rano poinformowała o jego śmierci.

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Do tragedii, która miała miejsce w Krakowie, odniósł się w rozmowie z Polsat News major Daniel Gankowski, były oficer CBŚP.

Nierówna walka na Rynku Głównym. Broń krótka kontra AR-15

Były oficer CBŚP podkreślił między innymi, że „policjanci nie mieli dużych szans w starciu z zamachowcem”.

– Chcę jasno powiedzieć: Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policji ofiar nie było więcej – zaznaczył ekspert w Polsat News, dodając, że „sprawca był związany ogniem i odpowiadał na akcję policji”.

Daniel Gankowski podkreślił również, że napastnik był lepiej przygotowany niż policjanci. – Posiadał karabinek szturmowy, a policjanci mieli jedynie broń krótką – podkreślił. Dodał też, że nie było równowagi, jeśli chodzi o wymianę ognia. – To byli policjanci pionu prewencji, oni mają inne zadania i wyszkolenie niż ci z kontrterroru. Przeprowadzają zwykłe interwencje, nie są im aż tak potrzebne specjalne szkolenia taktyczne - zauważył. – Sprawca miał karabinek szturmowy, prawdopodobnie AR-15. Miał celownik optyczny, który pomaga w celowaniu. Policjanci z bronią krótką nie mieli dużych szans w starciu z zamachowcem – zaznaczył ekspert.

Major Daniel Gankowski ocenił także podczas rozmowy, że policja zmienia się. – Służby adaptują się do zmian. Policjanci są wyposażani, mają kamizelki, lepszą broń, ale mimo wszystko sprawca ma zawsze przewagę taktyczną – stwierdził w Polsat News.

Zamach w Krakowie. Co wydarzyło się na Rynku Głównym

Do ataku doszło w sobotę 7 listopada kilka minut po godz. 15. Uzbrojony mężczyzna wjechał czarnym subaru w obręb Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień do przechodniów, m.in. w rejonie ul. Sławkowskiej. Potem odjechał ul. Grodzką w stronę Wawelu. Na pl. Wszystkich Świętych kula rozbiła szybę w kabinie tramwaju linii 1, nikt w nim nie ucierpiał. Policjanci ścigali auto ul. Stradomską. Na skrzyżowaniu z ul. Dietla subaru zderzyło się z innym samochodem, doszło do wymiany ognia i napastnik, postrzelony przez policjanta, został obezwładniony. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że policja podjęła interwencję ok. trzy minuty po pierwszym zgłoszeniu.

Foto: Paweł Krupecki

W Krakowie zginęło sześć osób. Według komendanta głównego policji gen. Marka Boronia jedną z ofiar jest obywatel Wielkiej Brytanii. Rannych zostało 16 osób. Wśród poszkodowanych jest co najmniej pięcioro cudzoziemców, a także krakowscy dorożkarze. Postrzeleni zostali też dwaj policjanci z komisariatu przy Rynku Głównym, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce: st. post. Jakub Kulik i st. post. Artur Morański. W niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk poinformował, że obaj zostali wybudzeni ze śpiączki farmakologicznej.

Foto: PAP

Jeszcze w sobotę policja weszła do rodzinnego mieszkania napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim. Znaleziono tam ciała trzech osób. Prokuratura podała, że to rodzice i siostra sprawcy, wszyscy mieli rany postrzałowe.

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Sprawcą jest 24-letni Michał Osiński, obywatel Polski z Ostrowca Świętokrzyskiego. Minister Kierwiński poinformował, że mężczyzna nie był wcześniej karany ani notowany i działał sam. Prokuratura wstępnie ustaliła, że miał pozwolenie na broń. Policja potwierdziła, że strzelał z broni długiej. Media podają, że był to karabinek typu AR-15, ale służby tego oficjalnie nie potwierdziły. W samochodzie zabezpieczono kolejną broń i amunicję, a w mieszkaniu w Ostrowcu siedem sztuk broni. Napastnik miał na sobie strój stylizowany na wojskowy. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprzeczył, by był żołnierzem Wojska Polskiego.

W poniedziałek Krzysztof Klęczar, wojewoda małopolski, poinformował, że o godzinie 4.30 sprawca zamachu w Krakowie zmarł w szpitalu.