W sobotnim ataku w centrum Krakowa zginęło 6 osób, a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest dwóch policjantów.

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W sieci ruszyły zbiórki na rzecz ofiar. Największą - na rzecz rannych policjantów i ich rodzin - zorganizował Krzysztof Stanowski z Kanału Zero. W momencie publikacji artykułu kwota przekraczała 6,2 mln zł.

„To nasi przyjaciele, koledzy, ludzie, z którymi dzieliliśmy codzienność, radości i troski. Każde z tych imion należy do człowieka, który ma swoją historię, rodzinę, marzenia i plany na przyszłość” - napisano w opisie zbiórki.

To jednak nie jedyna taka zbiórka. Kolejną zorganizowali krakowscy dorożkarze. Czterech z nich zostało poszkodowanych w ataku.

„Czekają ich długie miesiące leczenia, bolesnej rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. Ich bliscy każdego dnia będą żyć nadzieją, że wszystko jeszcze będzie dobrze” - podkreślono.

Jak zaznaczono, środki zostaną przekazane na specjalistyczne leczenie, zabiegi, leki, rehabilitację, pomoc psychologiczną i terapeutyczną, a także wsparcie finansowe dla rannych dorożkarzy i ich rodzin w okresie, w którym nie będą mogli pracować.

W chwili publikacji artykułu na koncie zbiórki znajdowało się ponad 166 tys. zł.

Telewizje uruchomiły zbiórki

Fundacja TVN uruchomiła zbiórkę „Solidarni z Krakowem” i przekazała na jej rzecz 500 tys. zł. - W obliczu tak dramatycznych wydarzeń często pojawia się poczucie bezradności. Nie zawsze wiemy, co powiedzieć ani co zrobić, ale naturalny odruch serca podpowiada nam, że nie chcemy pozostać obojętni. Chcemy odpowiedzieć na tę potrzebę solidarności i stworzyć możliwość okazania jej w konkretny sposób - mówiła Zuzanna Lewandowska, prezeska Fundacji TVN.

Swoją zbiórkę na rzecz ofiar uruchomiła także Fundacja TVP. „Chcemy otoczyć wsparciem tych, którzy dziś mierzą się z niewyobrażalną stratą i cierpieniem” - przekazano.

Także Telewizja Republika przez swój portal Fundatorres zorganizowała zbiórkę „Razem dla ofiar zamachu w Krakowie – wsparcie dla rannych i rodzin zmarłych”. Obecnie na jej koncie znajduje się ponad 600 tys. zł.

Atak w Krakowie

W sobotę po godz. 15 doszło do ataku w Krakowie. 25-letni Michał Oksiński jadąc autem strzelał do przypadkowych ludzi. Po kilkuminutowej akcji został unieszkodliwiony przez policjantów na ulicy Dietla.

W ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. 25-letni napastnik zmarł w poniedziałek rano w szpitalu.

Sprawca pochodził z Ostrowca Świętokrzyskiego. W jego rodzinnym domu znaleziono trzy ciała - to rodzice oraz siostra napastnika. Wszyscy mieli rany postrzałowe. Na razie nie ustalono, kiedy dokładniej zginęli.