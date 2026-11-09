Karolina Gałecka potwierdziła, że na odzieży 24-letniego sprawcy znajdowały się liczne emblematy związane z różnymi motywami. Część z nich została już poddana badaniom i interpretacji.

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Rzeczniczka MSWiA zaznaczyła, że w internecie pojawiło się wiele informacji dotyczących samego ataku, ale również liczne nieprawdziwe doniesienia. Zaapelowała o powstrzymanie się od wyciągania pochopnych wniosków na temat motywów napastnika.

Emblematy na ubraniu sprawcy ataku w Krakowie

– Chciałabym bardzo ostudzić emocje, ale także nie potwierdzać informacji ani nie zaprzeczać tym informacjom, które pojawiają się w sieci, dotyczącym emblematów, przesłanek czy dowodów, jeżeli chodzi o motywy tego sprawcy – powiedziała Gałecka.

Jak wyjaśniła, naszywki i emblematy umieszczone na ubraniu napastnika odnosiły się do różnych motywów. Ich interpretacją zajmują się obecnie specjaliści.

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Rzeczniczka nie chciała jednak ujawniać, jak wyglądały poszczególne oznaczenia ani co symbolizowały. Podkreśliła, że wszystkie te kwestie są przedmiotem postępowania prokuratury.

Gałecka zaznaczyła również, że weryfikowany jest każdy element odzieży sprawcy, a także wszystkie zgromadzone dowody i materiały procesowe.

Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu

W rozmowie z TOK FM rzeczniczka MSWiA potwierdziła także, że 24-letni napastnik zmarł w poniedziałek rano w szpitalu. Wcześniej jego stan zdrowia określano jako krytyczny.

Przed śmiercią mężczyzny prokuratura zapowiadała analizę zgromadzonego materiału dowodowego pod kątem przedstawienia mu zarzutów. Śledczy rozważali również skierowanie do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

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Sekcje zwłok ofiar ataku w Krakowie i zabójstw w Ostrowcu

Zgodnie z zapowiedziami prokuratury w poniedziałek rano miały rozpocząć się sekcje zwłok sześciu ofiar ataku w Krakowie oraz trzech osób zamordowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak przekazał PAP prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej, badania mogą potrwać około dwóch dni.

Wynika to ze skomplikowanego charakteru obrażeń postrzałowych, które wymagają szczegółowych badań.

Śledztwo w obu sprawach prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Według dotychczasowych ustaleń śledczych za oba zdarzenia odpowiadała ta sama osoba. Postępowanie obejmuje zarówno okoliczności ataku na krakowskim Rynku Głównym, jak i zabójstwa najbliższych członków rodziny 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Atak na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło sześć osób

Do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, po czym otworzył ogień z broni automatycznej w kierunku przypadkowych osób.

W wyniku strzelaniny zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych było dwóch policjantów. Napastnik został postrzelony.

Z kolei w mieszkaniu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci odnaleźli ciała trzech członków najbliższej rodziny 24-latka. Śledczy badają okoliczności tych zabójstw oraz ich związek z wydarzeniami w Krakowie.