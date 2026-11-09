Støre twierdzi, że agenda spotkania będzie prawdopodobnie zawierać rozmowy o zawieszeniu broni na Morzu Czarnym, tak aby zapewnić bezpieczny transport zboża tym szlakiem; rozmowy o wstrzymaniu ataków na infrastrukturę energetyczną, a także o zamrożeniu konfliktu na linii frontu i „środkach budowy zaufania”, takich jak wymiany jeńców. Premier Norwegii dodał, że trwają również prace nad kwestią gwarancji bezpieczeństwa, które mają pozwolić zapewnić, że Putin nie zaatakuje ponownie.

Reklama Reklama

Spotkanie w Abu Zabi będzie pierwszym spotkaniem w trójstronnym formacie (USA-Rosja- Ukraina) od lutego. Donald Trump w przededniu tego szczytu w rozmowie z CBS News wyraził przekonanie, że wkrótce może dojść do zakończenia wojny.

Jonas Gahr Støre: Rozmowa z Władimirem Putinem była racjonalna i profesjonalna

Støre w rozmowie z „Politico” jest jednak bardziej sceptyczny. Współgospodarz spotkania Steve'a Witkoffa z Wołodymyrem Zełenskim w Oslo, po którym to spotkaniu specjalny wysłannik prezydenta USA udał się do Petersburga, gdzie na spotkaniu z Putinem chwalił przywódcę Rosji za to, że jest człowiekiem „humanitarnym” przyznał, że jest „zbyt dyplomatyczny”, by powiedzieć, jak poczuł się słysząc to określenie. – To nie byłaby część mojego słownictwa – dodał.

W kontekście działań USA zmierzających do zakończenia wojny na Ukrainie premier Norwegii stwierdził, że „wierzy, iż USA szukają sposobu na zakończenie wojny”.

Czytaj więcej Dyplomacja Rosja i Ukraina szykują się do rozmów pokojowych. Podano nazwiska negocjatorów Władimir Putin wyznaczył przedstawicieli Rosji na zaplanowane na 10 i 11 listopada rozmowy pokojowe z Ukrainą, które odbędą się w Abu Zabi - podaje...

Premier Norwegii mówił też o rozmowie telefonicznej z Putinem, którą on i prezydent Finlandii Alexander Stubb odbyli 27 października z Putinem. 90-minutowa rozmowa dwóch przywódców państw nordyckich ściągnęła na nich krytykę niektórych europejskich przywódców – m.in. premier Danii Mette Frederiksen.

Støre nie zgodził się jednak z opinią, że Putin powinien być izolowany przez Europę. – Przyznajmy to. Nie jest izolowany. Jedyny głos, który dociera do Moskwy płynie z Waszyngtonu – stwierdził. Tymczasem – jak dodał – chociaż Norwegia i Finlandia mają dobre relacje z amerykańskimi negocjatorami to jednak „wojna toczy się w Europie”. – Myślenie, że Europa skończy tę wojnę, nie rozmawiając z Moskwą, sądzę, że to iluzja. Wierzymy, że do Putina powinny docierać europejskie głosy – podkreślił.

Okupowana przez Rosjan część Ukrainy Foto: PAP

Mówiąc o przebiegu rozmowy z Putinem, premier Norwegii stwierdził, iż była ona „profesjonalna i racjonalna”. – To była rozmowa, w której zgodziliśmy się co do zasad – nie będziemy (sobie) przerywać, będziemy trzymać się przygotowanych wypowiedzi. Jego (Putina) argumenty zostały przedstawione całkowicie jasno – relacjonował.

Støre zdementował doniesienia, że Putin w czasie rozmowy wygłosił wykład o historii Słowian, uzasadniając w ten sposób prowadzoną wojnę. – Byłem przy tej rozmowie. Niczego takiego nie zrobił – zapewnił.

Jonas Gahr Støre: Architektura bezpieczeństwa w Europie nie ma nic wspólnego z rozmowami o zakończeniu wojny

A czy zdaniem premiera Norwegii Putin chce pokoju? – Cóż, gdyby chciał pokoju, w ogóle nie byłoby wojny. Gdyby chciał pokoju w ciągu tych pięciu lat, widząc, że jego kraj doznaje regresu, że sąsiednie państwa wstępują do NATO, że jego obywatele giną i że dzieją się te wszystkie straszne rzeczy, wojna już by się skończyła. To jedna strona – odparł.

Z drugiej strony, jak zauważył Støre, skoro odebrał telefon od europejskich przywódców „jest to sygnał, że jest przynajmniej gotów do rozmów”. Premier Norwegii dodał, że choć na razie nie widać żadnych oznak, by Putin naprawdę chciał zawrzeć porozumienie kończące wojnę, wysłanie delegacji przez Rosję do Abu Zabi i ponoszenie odpowiedzialności za „brak jakichkolwiek rezultatów” również ma „swoją cenę”.

W kontekście pojawiających się sygnałów, że elementem porozumienia kończącego wojnę na Ukrainie miałoby być szersze porozumienie dotyczące architektury bezpieczeństwa w całej Europie, Støre stwierdził, że o takich kwestiach można rozmawiać dopiero po zakończeniu wojny. – Rosja wciąż powraca do pomysłów, które przedstawiała pod koniec (2021 roku), do tego, gdzie powinno być NATO, a gdzie nie powinno być NATO. To nie Rosja ma o tym decydować. To nie ma nic wspólnego z obecnymi negocjacjami – stwierdził.