Podczas spotkania z Putinem w Petersburgu wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff nie szczędził rosyjskiemu przywódcy pochwał. – Dużo mówi pan o tym, że mój prezydent, prezydent Trump, jest humanitarystą. Pan również jest humanitarystą, proszę pana, i oddaję panu za to hołd. Wyrażam uznanie i ponownie dziękuję – powiedział amerykański wysłannik. Tym samym dał wyraz przekonaniu, że Putina cechują szacunek dla człowieka i troska o jego dobro, charakterystyczne dla humanitaryzmu.

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Nagranie z wypowiedzią Witkoffa, zarejestrowane przez rosyjskie media państwowe, zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Słowa przedstawiciela administracji USA padły podczas rozmów dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie, rozpoczętej przez Rosję pełnoskalową inwazją w lutym 2022 roku.

Negocjacje pokojowe w cieniu rosyjskich ataków

Wizyta Witkoffa w Rosji jest kolejną próbą doprowadzenia przez Stany Zjednoczone do rozmów pokojowych między Moskwą a Kijowem. Dzień wcześniej amerykański wysłannik spotkał się w Oslo z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W Petersburgu Witkoff zaproponował rosyjskiemu przywódcy rozmowy trójstronne z udziałem Zełenskiego i prezydenta USA Donalda Trumpa.

Z ostatnich informacji Reutersa wynika, że Putin wyraził zgodę na wznowienie negocjacji pokojowych z Ukrainą przy udziale Stanów Zjednoczonych. Jak poinformował w środę Kreml, rozmowy mogłyby rozpocząć się już w przyszłym miesiącu. Decyzję ogłoszono po spotkaniu Putina z Witkoffem.

Jednocześnie rosyjskie wojska kontynuują ostrzał ukraińskich miast. W nocy z wtorku na środę w atakach na Kijów i Charków zginęły trzy osoby. Organizacja Narodów Zjednoczonych podała natomiast, że we wrześniu w wyniku rosyjskich ataków zginęło 328 cywilów. Rosja nadal uderza również w ukraińską infrastrukturę energetyczną, co budzi szczególne obawy przed nadchodzącą zimą.

Putin ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny

Wypowiedź amerykańskiego wysłannika zwraca uwagę również ze względu na zarzuty dotyczące działań rosyjskich władz podczas wojny. W 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w związku z podejrzeniem bezprawnej deportacji i transferu ukraińskich dzieci z okupowanych terytoriów do Rosji.

Mimo trwających działań zbrojnych administracja Trumpa podejmuje kolejne próby wznowienia negocjacji. Nie wiadomo jednak, czy planowane rozmowy trójstronne doprowadzą do przełomu i jakie warunki zakończenia wojny zaakceptują Moskwa oraz Kijów.