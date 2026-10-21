Spotkanie Witkoff-Putin, Petersburg, 21 października
Podczas spotkania z Putinem w Petersburgu wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff nie szczędził rosyjskiemu przywódcy pochwał. – Dużo mówi pan o tym, że mój prezydent, prezydent Trump, jest humanitarystą. Pan również jest humanitarystą, proszę pana, i oddaję panu za to hołd. Wyrażam uznanie i ponownie dziękuję – powiedział amerykański wysłannik. Tym samym dał wyraz przekonaniu, że Putina cechują szacunek dla człowieka i troska o jego dobro, charakterystyczne dla humanitaryzmu.
Nagranie z wypowiedzią Witkoffa, zarejestrowane przez rosyjskie media państwowe, zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Słowa przedstawiciela administracji USA padły podczas rozmów dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie, rozpoczętej przez Rosję pełnoskalową inwazją w lutym 2022 roku.
Wizyta Witkoffa w Rosji jest kolejną próbą doprowadzenia przez Stany Zjednoczone do rozmów pokojowych między Moskwą a Kijowem. Dzień wcześniej amerykański wysłannik spotkał się w Oslo z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W Petersburgu Witkoff zaproponował rosyjskiemu przywódcy rozmowy trójstronne z udziałem Zełenskiego i prezydenta USA Donalda Trumpa.
Z ostatnich informacji Reutersa wynika, że Putin wyraził zgodę na wznowienie negocjacji pokojowych z Ukrainą przy udziale Stanów Zjednoczonych. Jak poinformował w środę Kreml, rozmowy mogłyby rozpocząć się już w przyszłym miesiącu. Decyzję ogłoszono po spotkaniu Putina z Witkoffem.
Jednocześnie rosyjskie wojska kontynuują ostrzał ukraińskich miast. W nocy z wtorku na środę w atakach na Kijów i Charków zginęły trzy osoby. Organizacja Narodów Zjednoczonych podała natomiast, że we wrześniu w wyniku rosyjskich ataków zginęło 328 cywilów. Rosja nadal uderza również w ukraińską infrastrukturę energetyczną, co budzi szczególne obawy przed nadchodzącą zimą.
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Wypowiedź amerykańskiego wysłannika zwraca uwagę również ze względu na zarzuty dotyczące działań rosyjskich władz podczas wojny. W 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w związku z podejrzeniem bezprawnej deportacji i transferu ukraińskich dzieci z okupowanych terytoriów do Rosji.
Mimo trwających działań zbrojnych administracja Trumpa podejmuje kolejne próby wznowienia negocjacji. Nie wiadomo jednak, czy planowane rozmowy trójstronne doprowadzą do przełomu i jakie warunki zakończenia wojny zaakceptują Moskwa oraz Kijów.
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