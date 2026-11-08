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Siergiej Sokołow
Siergiej Sokołow, redaktor naczelny niezależnej rosyjskiej "Nowej Gaziety"
W Rosji są teraz ogromne problemy z łącznością, ciągle ją zagłuszają. Zanim człowiek włączy VPN, potem go wyłączy, zanim uruchomi Wi-Fi...
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