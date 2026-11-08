Szef „Nowej Gaziety”: inna Rosja istnieje i nie zawsze pozostaje bierna

W Rosji kształtuje się dyktatura. Nie po prostu reżim personalistyczny, lecz właśnie dyktatura – mówi „Rzeczpospolitej” Siergiej Sokołow, redaktor naczelny niezależnej „Nowej Gaziety”, która 9 listopada po ponad 30 latach, pod presją reżimu Putina, kończy swoją działalność.

