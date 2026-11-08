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Szef „Nowej Gaziety”: inna Rosja istnieje i nie zawsze pozostaje bierna

W Rosji kształtuje się dyktatura. Nie po prostu reżim personalistyczny, lecz właśnie dyktatura – mówi „Rzeczpospolitej” Siergiej Sokołow, redaktor naczelny niezależnej „Nowej Gaziety”, która 9 listopada po ponad 30 latach, pod presją reżimu Putina, kończy swoją działalność.

Publikacja: 08.11.2026 06:00

Siergiej Sokołow, redaktor naczelny niezależnej rosyjskiej "Nowej Gaziety"

Siergiej Sokołow

Siergiej Sokołow, redaktor naczelny niezależnej rosyjskiej "Nowej Gaziety"

Foto: Anna Artemeva Novaya Gazeta

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Rusłan Szoszyn

Niełatwo jest się do pana dodzwonić.

W Rosji są teraz ogromne problemy z łącznością, ciągle ją zagłuszają. Zanim człowiek włączy VPN, potem go wyłączy, zanim uruchomi Wi-Fi...

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