Ben Hodges był gościem programu Maybrit Illner w niemieckiej telewizji ZDF, w którym komentowano wyniki wyborów do Kongresu USA, zakończonych zwycięstwem demokratów. Emerytowany generał wskazał, że jednym z najważniejszych powodów porażki republikanów były zarzuty dotyczące korupcji.

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Hodges odniósł się m.in. do doniesień o współfinansowaniu przez rosyjskiego miliardera Umara Kremlowa przyjęcia weselnego Donalda Trumpa Juniora, najstarszego syna prezydenta USA.

– To wręcz obsceniczne, że synowi opłaca się wesele. Wszystko odbywa się bez cienia wstydu. Szczególnie młodzi ludzie bardzo uważnie to obserwują – mówił generał. Jego zdaniem tego rodzaju sytuacje przyczyniły się do masowego odpływu młodych wyborców od kandydatów Partii Republikańskiej.

Ben Hodges o relacjach Trumpa z Putinem. „Uważam, że został kupiony”

Jeszcze ostrzej Hodges wypowiedział się o relacjach amerykańskiego prezydenta z Władimirem Putinem. Zastrzegł, że nie dysponuje dowodami na poparcie swoich podejrzeń, ale jego zdaniem rosyjski przywódca wywiera presję na Trumpa.

– Nie potrafię tego udowodnić, ale jest bardzo wyraźne, że Trump znajduje się pod jakąś presją ze strony Władimira Putina. Uważam, że został kupiony – stwierdził były dowódca wojsk lądowych USA w Europie.

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Hodges stwierdził, że Trump ma teraz dwie możliwości: przyznać się do zależności od rosyjskiego przywódcy albo przeciągać sprawę tak długo, jak to możliwe, licząc na to, że jego następca uchroni go przed odpowiedzialnością karną.

– Jako Amerykanin mogę powiedzieć tylko jedno: nigdy nie mieliśmy idealnego prezydenta. Jednak kompromitujące jest posiadanie głowy państwa, która nie tylko sama jest skorumpowana, ale także daje innym możliwość korumpowania się – podsumował emerytowany generał.

Słowa Hodgesa wpisują się w trwającą debatę na temat polityki Donalda Trumpa wobec Rosji i jego podejścia do Władimira Putina. W październiku 2026 roku prezydent USA ogłosił porozumienie dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Umowa spotkała się z krytyką m.in. prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który ocenił, że jest ono „prezentem” dla rosyjskiego przywódcy.