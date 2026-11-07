„Aby Twoja aplikacja nadal bezpiecznie i prawidłowo działała, zaktualizuj ją do 16 listopada 2026 roku do najnowszej wersji 4.93.1” – czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie mObywatela.

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Osoby, które mają w telefonie włączone automatyczne aktualizacje, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań. Nowa wersja powinna pobrać się i zainstalować automatycznie.

Co jednak z użytkownikami, którzy nie zaktualizują aplikacji w wyznaczonym terminie? Po zalogowaniu zobaczą komunikat informujący o konieczności pobrania nowej wersji. Jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji, w takiej sytuacji należy przejść do sklepu Google Play lub App Store i zainstalować aktualizację.

Obowiązek dotyczy również aplikacji mObywatel Junior, zainstalowanej na telefonach dzieci.

Jak sprawdzić, czy mObywatel jest aktualny?

Numer wersji aplikacji można znaleźć w prawym dolnym rogu ekranu logowania. Użytkownicy powinni sprawdzić, czy korzystają z wersji 4.93.1.

Informację tę można zweryfikować także bezpośrednio w aplikacji lub w sklepie z aplikacjami.

W samej aplikacji mObywatel:

Otwórz aplikację i wybierz zakładkę „Więcej”. Przejdź do sekcji „O aplikacji”. Sprawdź numer zainstalowanej wersji. Powinien to być numer 4.93.1. Jeśli pojawi się komunikat o dostępnej aktualizacji, wybierz opcję „Aktualizuj”. Zostaniesz przekierowany do sklepu z aplikacjami, gdzie będzie można pobrać nową wersję. Jeśli komunikat się nie pojawi, oznacza to, że masz już wymaganą wersję.

W sklepie Google Play lub App Store: