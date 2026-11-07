„Aby Twoja aplikacja nadal bezpiecznie i prawidłowo działała, zaktualizuj ją do 16 listopada 2026 roku do najnowszej wersji 4.93.1” – czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie mObywatela.
Osoby, które mają w telefonie włączone automatyczne aktualizacje, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań. Nowa wersja powinna pobrać się i zainstalować automatycznie.
Co jednak z użytkownikami, którzy nie zaktualizują aplikacji w wyznaczonym terminie? Po zalogowaniu zobaczą komunikat informujący o konieczności pobrania nowej wersji. Jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji, w takiej sytuacji należy przejść do sklepu Google Play lub App Store i zainstalować aktualizację.
Obowiązek dotyczy również aplikacji mObywatel Junior, zainstalowanej na telefonach dzieci.
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Numer wersji aplikacji można znaleźć w prawym dolnym rogu ekranu logowania. Użytkownicy powinni sprawdzić, czy korzystają z wersji 4.93.1.
Informację tę można zweryfikować także bezpośrednio w aplikacji lub w sklepie z aplikacjami.
W samej aplikacji mObywatel:
W sklepie Google Play lub App Store:
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