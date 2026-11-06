„Z przyjemnością ogłaszam, że pan Stephen Miller, obecny zastępca szefa personelu administracji Trumpa i jeden z moich najbardziej zaufanych doradców, obejmie stanowisko szefa personelu od poniedziałku, 9 listopada 2026 roku” - ogłosił prezydent we wpisie na Truth Social. Jak dodał, Susie Wiles, „która wykonała znakomitą pracę”, przejdzie na stanowisko związane z „operacjami politycznymi Trumpa”.

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Posada szefa personelu Białego Domu jest jednym z najważniejszych stanowisk w administracji, ponieważ osoba pełniąca tę funkcję organizuje pracę Białego Domu i reguluje dostęp do prezydenta.

Susie Wiles mogła stracić stanowisko w Białym Domu przez córkę

Wiles przed objęciem stanowiska w Białym Domu była szefową kampanii Trumpa w 2024 r. Uznawano ją za architekta jego wyborczego zwycięstwa. Trump nazywał ją najbardziej wpływową kobietą świata.

Jeszcze przed wyborami do Kongresu Trump dementował doniesienia o tym, że zamierza zwolnić Wiles. Według m.in. portalu Politico rywale Wiles mieli po cichu podsuwać prezydentowi doniesienia o lobbingu jej córki na rzecz zagranicznych interesów i namawiać go do zmian.

Córka Wiles, Katie, oraz jej dwaj sojusznicy, były doradca z Białego Domu James Blair i były szef kampanii Trumpa Chris LaCivita, mieli pracować dla Republiki Serbskiej, prorosyjskiej autonomicznej części Bośni i Hercegowiny. Doniesienia mediów mówiły też o konfliktach personalnych Wiles z innymi obozami wewnątrz administracji.

To Miller zaprojektował politykę Trumpa ws. imigrantów

Stephen Miller od początku dojścia do władzy Trumpa był jednym z jego najbliższych i najbardziej wpływowych doradców i głównym autorem drakońskiej polityki imigracyjnej prezydenta. Według doniesień, podczas drugiej kadencji Trumpa jego rola jeszcze bardziej wzrosła, a pismo „The Atlantic” nazwało go wręcz „premierem”. Miller miał być zaangażowany w praktycznie każdy element polityki głowy państwa.

Zadowolenie z powodu zmiany wyraził w piątek Dawyd Arachamija, szef frakcji parlamentarnej ukraińskiej partii rządzącej Sługa Narodu oraz członek zespołu negocjacyjnego Kijowa. Jak powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami po spotkaniach w Białym Domu, Miller jest jego dobrym przyjacielem.

- Jest profesjonalny, nie brał udziału w żadnej z tych afer, które mieliśmy z Białym Domem - podkreślił. Ocenił przy tym, że Wiles była bardziej „zamknięta”.